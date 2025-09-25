विज्ञापन

महाभारत के अर्जुन की वाइफ की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- द्रौपदी और सुभद्रा से भी ज्यादा सुंदर

बीआर चोपड़ा की महाभारत में फिरोज खान ने अर्जुन का किरदार निभाया था. शो के बाद से फिरोज खान हर जगह फेमस हो गए थे. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं.

महाभारत के अर्जुन की वाइफ की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- द्रौपदी और सुभद्रा से भी ज्यादा सुंदर
महाभारत के अर्जुन की पत्नी की 10 फोटोज
साल 1988 और 90 के दशक में बीआर चोपड़ा महाभारत लेकर आए थे. बीआर चोपड़ा की महाभारत ने आते ही धमाल मचा दिया था. इसे देखने के लिए लोग अपना काम छोड़कर बैठ जाते थे. वो पहले ही अपना काम निपटा लेते थे. बीआर चोपड़ा की महाभारत के हर किरदार ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. शो में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान आज भी अपने किरदार के लिए फेमस हैं. फिरोज खान को लोग आज भी अर्जुन ही कहते हैं. आप फिरोज खान के बारे में तो बहुत बातें जानते हैं. आज आपको उनकी पत्नी की फोटोज दिखाते हैं. जिसे देखकर आप कहेंगे ये अपने समय में एक्ट्रेस से कम नहीं थीं.

फिरोज खान की बात करें तो उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है. विलेन का किरदार निभाकर उनकी इमेज नेगेटिव ही हो गई थी.

फिरोज खान ने कश्मीरा से शादी की थी. फिरोज खान की पत्नी बेहद खूबसूरत हैं.

फिरोज खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर पत्नी के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं. फिरोज खान की पत्नी का नाम कश्मीरा है.

फिरोज खान की पत्नी की अगर आप पुरानी फोटो देख लेंगे तो कहेंगे ये किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.

कश्मीरा और फिरोज खान की फोटोज खूब वायरल होती रहती हैं.

फिरोज खान और कश्मीरा के तीन बच्चे हैं. उनका बेटा जिबरान और दो बेटियां हैं.

बहुत ही कम लोगों को पता है जिबरान भी एक एक्टर हैं. जिबरान को हर कोई बतौर चाइल्ड देख चुका है.

आपने कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी होगी. इसमें शाहरुख के बेटे का किरदार निभाने वाले कृष ही जिबरान हैं.

जिबरान बचपन में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं.  बड़े होकर उन्होंने इश्क विश्क रिबाउंड से वापसी की थी.

जिबरान भी अपनी मां के साथ क्यूट फोटोज शेयर करते रहते हैं. जिबरान अपनी मां पर जान लुटाते हैं.

