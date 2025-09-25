विज्ञापन
Pakistan vs Bangladesh Live Score, Asia Cup 2025: पाकिस्तान-बांग्लादेश सुपर 4 मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मारो वाला है. इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. आज का मुकाबला जो टीम जीतेगी वो एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कटायेगी और वो टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी. इसस पहले इससे पहले 20 सितंबर को बांग्लादेश ने अपना पहला सुपर 4 मुकाबला खेला था जिसमे उसने श्रीलंका को हराया था, लेकिन इसके बाद वो भारत के खिलाफ अपने दूसरे सुपर 4 मुकाबले में हार गई. (SCOREBOARD)

अब बांग्लादेश को फाइनल में अगर पहुंचना है तो उसे पाकिस्तान को हर हाल में हराना होगा. वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसने अब तक अपने 2 सुपर 4 मुकाबले में पहले भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसे श्रीलंका के खिलाफ जीत मिली थी, ऐसे में पाकिस्तान के पास भी फाइनल में पहुंचने का एक ही विकल्प है वो है बांग्लादेश को हारना.

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

Sep 25, 2025 19:38 (IST)
Sep 25, 2025 19:37 (IST)
Sep 25, 2025 19:32 (IST)
Sep 25, 2025 19:16 (IST)
Sep 25, 2025 18:47 (IST)
Sep 25, 2025 18:32 (IST)
