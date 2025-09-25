विज्ञापन
50 मोबाइल की जांच, 5 राज्यों में छापेमारी, गरीब लड़कियों का 'शिकार'... दिल्ली के 'डर्टी' बाबा के कितने राज

आरोपी बाबा तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं. पुलिस बाबा के सहयोगी की भी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि बाबा को पुलिस से बचाने में उसके कुछ सहयोगी भी उसकी मदद कर रहे हैं.

बाबा चैतन्यानांद को दिल्ली पुलिस की कई टीमें तलाश रही हैं
  • छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बाबा चैतन्यानंद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहा है
  • पुलिस ने 50 से अधिक छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच की, जिनमें चैट्स डिलीट पाए गए हैं.
  • पुलिस दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में बाबा और उसके सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली के नामी आश्रम में छात्राओं के साथ गंदा खेल खेलने के बाद डर्टी बाबा चैतन्यानंद फरार है. दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपी बाबा को गिरफ्तार करने लिए संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है. इन सब के बीच जिन 17 लड़कियों ने बाबा पर आरोप लगाए हैं, पुलिस अब उन लड़कियों के आरोपों की भी जांच में जुटी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बाबा पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अपना लोकेशन बदल रहा है. उसका आखिरी लोकेशन यूपी के आगरा का आया है. इसके बाद से उसका फोन लगातार बंद आ रहा है. हालांकि, पुलिस बाबा की मदद करने वालों की भी तलाश कर रही है. 

50 से ज्यादा मोबाइल फोन की हुई जांच

बाबा चैतन्यानंद पर लगे आरोपों के बीच पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच की है. हैरान करने वाली बात ये है कि इन सभी मोबाइल फोन में चैट पहले से ही डिलीट मिले हैं. ऐसे में पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या बाबा ने जानबूझकर इन लड़कियों के फोन से इन चैट्स को हटवाया है. पुलिस फिलहाल उन चैट्स को रिकवर करने की भी कोशिश कर रही है. 

5 राज्यों में छापेमारी कर रही है पुलिस 

आरोपी बाबा तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं. पुलिस बाबा के सहयोगी की भी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि बाबा को पुलिस से बचाने में उसके कुछ सहयोगी भी उसकी मदद कर रहे हैं. पुलिस की अलग-अलग टीमें दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड के अलग-अलग संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस ने बाबा के लिए लुक आउट नोटिस भी जारी किया है. ऐसे में ये तो पक्का है कि अब बाबा देश छोड़कर नहीं भाग सकता. 

बाबा के खिलाफ मठ ने दर्ज कराई शिकायत

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को मठ की तरफ से एक शिकायत मिली है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है. मठ ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि बाबा धोखाधड़ी के मामले में भी शामिल रहा है. ऐसे में बाबा पर छेड़छाड़ के साथ-साथ धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि बाबा पर अब तक पांच मामले दर्ज किए गए हैं. 2009 में डिफेंस कॉलोनी में भी बाबा के खिलाफ एक मामला दर्ज है. बाबा उन लड़कियों को खास तौर पर अपना शिकार बनाता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे.

लग्जरी कार से मिलीं 9 नीली नंबर प्लेट

पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद लग्जरी वॉल्वो कार में चलता था. यह वॉल्वो कार किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है. उस पर संयुक्त राष्ट्र की नकली नंबर प्लेट (39 यूएन 1) लगी थी. पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और यूएन से रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है. आरोपी ने खुद ही कार पर यह फर्जी नंबर लिखवा लिया था. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है. कार की तलाशी में पुलिस को 9 नीली नंबर प्लेट मिली हैं. इनमें से कई पर अलग-अलग नंबर हैं. 

नंबर प्लेट पर लिखा यूनाइटेड नेशंस

बाबा की कार में मिलीं नीले रंग की 9 नंबर प्लेट्स में से तीन पर बारीक अक्षरों में यूनाइटेड नेशंस - OECD, एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिखा है. बाकी नंबर प्लेट पर भी UN लिखा है. UN नंबर प्लेट आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) से जुड़े वाहनों के लिए होती है. इसमें "UN" का मतलब United Nations होता है, जबकि "19" कंट्री कोड है, जो भारत के लिए प्रयोग किया जाता है. "2" वाहन का सीरियल नंबर या विशिष्ट पहचान के लिए हो सकता है. 

