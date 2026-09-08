शेर-ए-पंजाब T20 लीग: नमन धीर की 173 रनों की तूफानी पारी से अमृतसर सूरमास ने मोहाली किंग्स को हराया

अमृतसर सूरमास ने मोहाली के I.S. बिंद्रा स्टेडियम में शेर-ए-पंजाब T20 लीग में मोहाली किंग्स के खिलाफ 67 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. सूरमास ने 20 ओवर में 279/7 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें नमन धीर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मोहाली किंग्स से मैच छीन लिया. पारी की शुरुआत करते हुए, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ 64 गेंदों पर रिकॉर्ड-तोड़ 173 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 12 छक्के जड़े. धीर ने शुरुआत से ही मोहाली के गेंदबाजों पर हमला बोला. उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाई और क्रीज पर रहने के दौरान स्कोरिंग रेट को ऊंचा बनाए रखा. आसानी से छक्के लगाने और साथ ही बाउंड्री के लिए गैप ढूंढने की उनकी क्षमता ने अमृतसर को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद की.

पांचवें ओवर में जब धीर के साथ जशनप्रीत सिंह जुड़े, तब सूरमास का स्कोर 63/2 था. दोनों बल्लेबाजों ने तुरंत पारी की गति बदल दी, गेंदबाजों का सामना किया और मोहाली पर दबाव वापस डाल दिया. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए तेजी से 120 रन जोड़े, जिससे अमृतसर को बड़े फिनिश के लिए बेहतरीन मंच मिला.

जशनप्रीत आखिरकार 25 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन धीर ने दूसरे छोर पर अपना हमला जारी रखा. अभिषेक शर्मा ने 4 गेंदों पर 13 रन और अभय चौधरी ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए, लेकिन धीर की शानदार पारी ही आकर्षण का केंद्र बनी रही, क्योंकि सूरमास ने 270 रनों का आंकड़ा पार किया और 279/7 पर पारी समाप्त की. मोहाली किंग्स के लिए आयुष गोयल सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट लिए, हालांकि उन्होंने अपने चार ओवरों में 43 रन दिए.

280 रनों का पीछा करते हुए, मोहाली किंग्स को शुरुआत से ही लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा. सूरमास ने लगातार अंतराल पर विकेट लिए, जिससे किंग्स के लिए बड़ी पार्टनरशिप बनाना या ज़रूरी स्कोरिंग रेट बनाए रखना मुश्किल हो गया. जसकरणवीर पॉल ने पारी को संभालने और मोहाली की उम्मीदों को ज़िंदा रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज़्यादा साथ नहीं मिला. लगातार विकेट गिरने की वजह से किंग्स, अमृतसर के बड़े स्कोर को चुनौती नहीं दे पाए. आखिर में पॉल 41 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हो गए.

शुभम राणा ने सूरमास के लिए शानदार गेंदबाज़ी की और चार ओवर में 4/30 का बेहतरीन स्पेल डाला. अहम मौकों पर उनके लिए गए विकेटों ने यह पक्का किया कि मोहाली कभी भी लक्ष्य के करीब न पहुँच पाए. मोहाली किंग्स 20 ओवर में सिर्फ़ 212/9 रन ही बना पाए.

आखिर में, अमृतसर सूरमास ने बड़ी जीत हासिल की, जिसमें नमन धीर की 64 गेंदों में 173 रनों की ज़बरदस्त पारी मैच की सबसे खास परफ़ॉर्मेंस रही.