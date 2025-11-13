'घना अंधेरा था...', कोहली ने ऐसा क्या कि 60 साल की उम्र में वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर जिम जाने पर हो गया मजबूर

विराट कोहली ने देश की क्रिकेट में अपना योगदान केवल बल्ले एवं कप्तानी से ही नहीं दिया है. उन्होंने खिलाड़ियों के फिटनेस के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने का काम किया है. हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल ने एक पॉडकास्ट पर चर्चा के दौरान बताया कि कैसे कोहली की फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और जिम जाने के लिए प्रेरित हुए. 2016 का वेस्टइंडीज दौरा याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ एंटीगुआ में एक सुबह सैर कर रहे थे. उसी दौरान उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी. वह कोई और नहीं विराट कोहली थे.

पाटिल ने कहा, 'घना (बीच पर) अंधेरा था. वहां मैंने एक शख्स को देखा जो चुपचाप बैठा हुआ था. जब पास गया तो वह विराट थे, जो सुबह 5 बजे मैच वाले दिन योग कर रहे थे.'

पूर्व चयनकर्ता ने बताया कि कोहली यहीं नहीं रुके. उन्होंने योग के बाद 45 मिनट तक जिम में समय बिताया. उसके बाद नाश्ता किया फिर टेस्ट में दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहे. पाटिल ने कहा, 'दिन का खेल खत्म होने के बाद जब वे होटल लौटे तो फिर से जिम गए.'

संदीप पाटिल के मुताबिक कोहली ने उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा, 'विराट ने मुझसे कहा संदीप भाई आपकी हाइट और पर्सनालिटी काफी अच्छी है. आपको वर्कआउट करना चाहिए. जिसके बाद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार जिम गया. उस दौरान मेरी उम्र 60 साल थी.'

आपको बता दें कि पाटिल ने जिस एंटीगुआ टेस्ट की कहानी साझा की है. वह भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 4 मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले मैच की कहानी है. भारतीय टीम ने इस मैच को पारी और 92 रनों से अपने नाम किया था.

