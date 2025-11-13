W,W,W जैकब डफी ने 1 ओवर में 3 विकेट लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी, VIDEO

New Zealand vs West Indies, 5th T20I: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का 5वां यानी कि आखिरी मुकबला आज (13 नवंबर 2025) डुनेडिन में खेला जा रहा है. जहां कीवी तेज गेंदबाज जैकब डफी ने एक ओवर में 3 विकेट लेते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया है. 31 वर्षीय गेंदबाज की तरफ से यह घातक गेंदबाजी तीसरे ओवर में देखने को मिली. विपक्षी टीम के कप्तान शाई होप को उन्होंने पहले कॉनवे के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके पश्चात इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एकीम ऑगस्टे को भी आउट कर दिया. ऑगस्टे को उन्होंने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. डफी यहीं नहीं रुके. उन्होंने ओवर की पांचवीं गेंद पर भी सफलता प्राप्त की. शेरफेन रदरफोर्ड को खाता खोले बिना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया. रदरफोर्ड का शानदार कैच कॉनवे ने पकड़ा.

5वें टी20 में 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे डफी

बात करें आखिरी टी20 मुकाबले में जैकब डफी के प्रदर्शन के बारे में तो वह अपनी टीम की तरफ से कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 8.75 की इकोनॉमी से 35 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान शाई होप (11) के अलावा एकीम ऑगस्टे (08), शेरफेन रदरफोर्ड (00) और रोमारियो शेफर्ड (36) बने.

West Indies scored 140 runs and were all out. Jacob Duffy took 4 wickets. Will West Indies be able to defend this target against New Zealand? pic.twitter.com/ymS6xiRU3Z — BABAR🐐 (@BABAR9492) November 13, 2025

140 पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज

जैकब डफी की घातक गेंदबाजी का परिणाम यह रहा कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम डुनेडिन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 140 रनों पर ढेर हो गई. कैरेबियन टीम की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रोस्टन चेज सर्वोच्च स्कोरर रहे. मैच के दौरान उन्होंने कुल 32 गेंदों का सामना किया. इस बीच 118.75 की स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाने में कामयाब रहे.

A big team performance in the field 🙌



Jacob Duffy (4-35) leading the charge with the ball. Catch up on all scores | https://t.co/9vAm5K1o5b 📲 #NZvWIN pic.twitter.com/VwFMIger8H — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2025

चेज के अलावा 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रोमारियो शेफर्ड ने 22 गेंद में 36, जबकि 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जेसन होल्डर ने 19 गेंद में 20 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

