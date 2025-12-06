कारों के ऊपर से रॉकेट जैसे निकली मर्सडीज, खौफनाक वीडियो जिसे देख दुनिया हैरान

हवा में उड़ने वाली कार वैसे तो अभी परीक्षण के दौर से ही गुजर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक कार रॉकेट बनकर उड़ते हुए नजर आ रही है. दरअसल, ये एक रोड एक्सीडेंट का वीडियो है, जिसमें एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार गोल चक्कर से टकराकर रॉकेट की तरह हवा में उछलती है और एक बस और दो कारों के ऊपर से उड़ती हुई निकल जाती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना 3 दिसंबर को रोमानिया के ओराडिया शहर में हुई. सड़क किनारे लगे खंभे पर लगे सीसीटीवी में ये रोंगटे खड़े करने वाली दुर्घटना कैद हो गई. इसका वीडियो देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक तेज रफ्तार मर्सिडीज गोल चक्कर पर पहुंचती है, डिवाइडर से टकराकर अचानक हवा में उछलती है और रास्ते से गुजर रही एक बस और दो कारों के ठीक ऊपर से रॉकेट की तरह निकलकर खंभे से टकरा जाती है.

रिपोर्ट्स में बताया गया कि हवा में उड़ते हुए खंभे से टकराकर गिरी कार चकनाचूर हो गई, लेकिन उसका ड्राइवर चमत्कारिक रूप से बच गया. वह बुरी तरह टूटी कार में फंस गया था. पुलिस और लोगों ने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया. उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं.

पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को कार चलाते वक्त डायबीटीज का अटैक आया था. उसका शुगर इतना लो हो गया था कि वह अचानक बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसने कार पर कंट्रोल खो दिया. इसी के बाद वह गलत दिशा से गोल चक्कर में घुसा और उसकी कार रॉकेट बन गई.

दुर्घटना के बाद, पुलिस ने जांच की और ड्राइवर की गलती मानते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. उसके ऊपर 1,600 लेई का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय रुपये में ये करीब 32 हजार रुपये होते हैं.

बताया जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई, वहां पास ही में एक पेट्रोल पंप भी है. गनीमत रही कि कार पेट्रोल पंप से नहीं टकराई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. कार के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में आ गए थे.