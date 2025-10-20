Diwali 2025: सचिन तेंदुलकर ने देशवासियों को खास अंदाज में दी दीपावली की शुभकामनाएं, VIDEO

- देश में 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लोग इसे खुशी से मना रहे हैं
- सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सुरक्षित त्योहार की कामना की
- सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में टेन एक्स यू नामक एक स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड लॉन्च किया है
Sachin Tendulkar, Diwali 2025: देश में आज (20 अक्टूबर 2025) दीपावली की धूम मची हुई है. लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मना रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा, 'हैलो दोस्तों, 'टेन एक्स यू' परिवार की तरफ से आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं, आनंद लें और अपना ख्याल रखें.'
सचिन ने हाल ही में लॉन्च किया है 'टेन एक्स यू' स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड
खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रुप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में 'टेन एक्स यू' नाम से एक स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड को लॉन्च किया है. उनके इस ब्रांड का मकसद भारत को खेलों से प्यार करने वाले देश से खेलने वाला देश बनाना है. यही नहीं 'टेन एक्स यू' ब्रांड की योजना लोगों के अंदर खेल के प्रति जुनून को बढ़ाना है. इस ब्रांड के तहत लोगों को कई प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. जिसमें स्पोर्ट्स शूज से लेकर टी-शर्ट्स तक, सभी प्रकार के समान शामिल हैं.
क्यों मनाई जाती है दीपावली?
पौराणिक कथाओं के मुताबिक दीपावली मनाए जाने के कई कारण हैं. मगर जो सबसे चर्चित वजह है. वह यह है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके 14 वर्षों बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे. उनके आने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दीयों से सजा दिया था. उसके बाद से ही प्रत्येक साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है.
