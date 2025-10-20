विज्ञापन
विशेष लिंक

Diwali 2025: सचिन तेंदुलकर ने देशवासियों को खास अंदाज में दी दीपावली की शुभकामनाएं, VIDEO

Sachin Tendulkar, Diwali 2025: खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रुप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है.

Read Time: 2 mins
Share
Diwali 2025: सचिन तेंदुलकर ने देशवासियों को खास अंदाज में दी दीपावली की शुभकामनाएं, VIDEO
सचिन तेंदुलकर ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं
  • देश में 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लोग इसे खुशी से मना रहे हैं
  • सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सुरक्षित त्योहार की कामना की
  • सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में टेन एक्स यू नामक एक स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड लॉन्च किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sachin Tendulkar, Diwali 2025: देश में आज (20 अक्टूबर 2025) दीपावली की धूम मची हुई है. लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मना रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा, 'हैलो दोस्तों, 'टेन एक्स यू' परिवार की तरफ से आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं, आनंद लें और अपना ख्याल रखें.'

सचिन ने हाल ही में लॉन्च किया है 'टेन एक्स यू' स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड

खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रुप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में 'टेन एक्स यू' नाम से एक स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड को लॉन्च किया है. उनके इस ब्रांड का मकसद भारत को खेलों से प्यार करने वाले देश से खेलने वाला देश बनाना है. यही नहीं 'टेन एक्स यू' ब्रांड की योजना लोगों के अंदर खेल के प्रति जुनून को बढ़ाना है. इस ब्रांड के तहत लोगों को कई प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. जिसमें स्पोर्ट्स शूज से लेकर टी-शर्ट्स तक, सभी प्रकार के समान शामिल हैं.

क्यों मनाई जाती है दीपावली?

पौराणिक कथाओं के मुताबिक दीपावली मनाए जाने के कई कारण हैं. मगर जो सबसे चर्चित वजह है. वह यह है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके 14 वर्षों बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे. उनके आने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दीयों से सजा दिया था. उसके बाद से ही प्रत्येक साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है.

यह भी पढ़ें- खुशखबरी! भारतीय खिलाड़ियों को मैदान में देखने का सुनहरा मौका, 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं टिकट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Sachin Ramesh Tendulkar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now