खुशखबरी! भारतीय खिलाड़ियों को मैदान में देखने का सुनहरा मौका, 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं टिकट

Ticket Prices For India vs South Africa Test At Eden Gardens To Start From Rs 60 Per Day: अगले माह यानी कि नवंबर में दक्षिण अफ्रिका की टीम भारतीय दौरे पर आने वाली है. उस दौरान दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के अलावा तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से हो रहा है. पहला मैच 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कोलकाता स्थित ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. कोलकाता टेस्ट के लिए सोमवार यानी की आज से टिकटों की बिक्री शुरु हो जाएगी.

क्रिकेट प्रेमी जोमैटो ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. जिनकी कीमत 60 रुपये प्रतिदिन (पांच दिन के लिए 300 रुपये) से शुरू होकर 250 रुपये प्रतिदिन (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है.

करीब 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट

आपको बता दें कि करीब 6 साल बाद कोलकाता में कोई टेस्ट मैच खेला जाने वाले है. 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच खेले जाने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रिका टेस्ट से पहले यहां साल 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. जहां भारतीय टीम को जीत मिली थी. यह टेस्ट मुकाबला गुलाबी गेंद से खेला गया था.

लगभग 13 वर्षों बाद कोहली के बगैर ईडन गार्डन्स में उतरेगी भारतीय टीम

यही नहीं भारतीय टीम पिछले 13 वर्षों में पहली बार दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के बगैर ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोई टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. किंग कोहली ने हाल ही में सबको चौंकाते हुए टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इससे पहले उन्होंने 2024 में भारतीय टीम को टी20 का खिताब जिताने के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था.

यह भी पढ़ें- Virender Sehwag Birthday: वीरेंद्र सहवाग के 47वें जन्मदिन पर जानें कैसे वह बन गए 'मुल्तान के सुल्तान'