Gold-Silver Price: सोना-चांदी हुआ सस्ता, खरीदने से पहले जान लें एक्सपर्ट की राय

Gold-Silver Price: मांग में कमी के चलते सोने की कीमतें नीचे आईं हैं. कारोबारियों की नजर मेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर है.

Gold-Silver Price: देश में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के आंकड़ों के अनुसार सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये गिरकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं. वहीं, चांदी भी 4,500 रुपये गिरकर 1,80,500 रुपये प्रति किलोग्राम रही. 

Photo Credit: PTI

क्यों कम हुए सोने के दाम?

सोने की कीमतें  स्थानीय बाजारों में कमजोर मांग के चलते नीचे आईं हैं. एक्सपर्ट ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के ऐलान को देखते हुए कारोबारी सावधानी बरत रहे हैं. 

'सोने का कारोबार सीमित दायरे में'

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट (जिंस), सौमिल गांधी ने बताया कि कारोबार का माहौल कमजोर रहा और कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती रहीं. उन्होंने कहा कि बाजार के खिलाड़ी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बड़ी बैठक के फैसले से पहले सतर्क बने रहे.

गांधी ने कहा कि निवेशक पहले ही ब्याज दर में कटौती की संभावना मान चुके हैं, इसलिए अब उनका पूरा ध्यान फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के नीतिगत बयान और टिप्पणियों पर होगा. इससे उन्हें भविष्य की मौद्रिक नीतियों के रुख का अंदाजा मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कैसी रही चाल

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना 14.83 डॉलर बढ़कर 4,205.57 डॉलर प्रति औंस हो गया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 0.75 प्रतिशत चढ़कर 58.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

Gold Silver Price Today, Gold Silver Rate, Gold Silver Rate India, Gold Rate 10 Gram, Gold Price
