PM मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला, भारत में 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान

PM मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला, भारत में 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान

पीएम मोदी के भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है. टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने भारत के AI-फर्स्ट भविष्य को मजबूती देने के लिए देश में $17.5 बिलियन (लगभग ₹1,45,000 करोड़) के भारी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है.

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला के अनुसार यह राशि कंपनी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, “भारत के AI अवसर पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद. देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत के AI-फर्स्ट भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, कौशल के निर्माण में मदद करेगा."

AI के बुनियादी ढांचे पर फोकस

यह निवेश मुख्य रूप से देश की AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटरों और तकनीकी ढांचे का विकास करने के लिए होगा. साथ ही भारतीय स्किल को AI युग के लिए तैयार करने प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम इसके जरिए कराए जाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट का यह भारी-भरकम निवेश भारत को वैश्विक AI मानचित्र पर एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह प्रधानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को भी मजबूती देगा.

Microsoft Chairman Satya Nadella, PM Modi
