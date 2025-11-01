W,W,W: रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेकर रचा इतिहास, बन गए वेस्टइंडीज के लिए खास, VIDEO

Romario Shepherd Took Hattrick Vs Bangladesh In 3rd T20I: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का सफलतापूर्वक समापन हो चुका है. कैरेबियन टीम प्रतिष्ठित सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाने में कामयाब रही. सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 अक्टूबर को चटगांव में खेला गया. जहां वेस्टइंडीज की टीम 19 गेंद शेष रहते 5 विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान कैरेबियन ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि केवल जेसन होल्डर के ही नाम दर्ज थी. जिन्होंने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक ली थी. मगर इस खास लिस्ट में अब उनका भी नाम दर्ज हो गया है.

शेफर्ड ने कुछ इस तरह पूरी की हैट्रिक

वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का 17वां ओवर डालने आए रोमारियो शेफर्ड ने ओवर की आखिरी गेंद पर पहले नुरुल हसन को रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसके बाद पारी का 20वां ओवर डालते हुए शुरुआती 2 गेंदों पर तंजिद हसन और शोरीफुल इस्लाम को भी अपने जाल में फंसाया. शेफर्ड ने तंजिद को जेसन होल्डर, जबकि शोरीफुल इस्लाम को बोल्ड करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

वेस्टइंडीज ने 3-0 से सीरीज पर जमाया कब्जा

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 3 मैचों की टी20 सीरीज को वेस्टइंडीज की टीम 3-0 से अपने नाम करने में कामयाब हुई है. सीरीज का पहला मुकाबला 27 अक्टूबर को खेला गया था. जहां कैरेबियन टीम को 16 रनों से कामयाबी मिली थी. उसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला गया. यहां भी कैरेबियन टीम 14 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. सीरीज का आखिरी मैच बीते शुक्रवार को खेला गया. यहां भी कैरेबियन टीम 5 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही.

