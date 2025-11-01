'यहां के हम सिकंदर', रोहित शर्मा का रिकॉर्ड स्वाहा, बाबर आजम बने T20I के नए 'किंग', टॉप 10 में जानें कौन

Babar Azam Create History: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ा है. 'हिटमैन' शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2007 से 2024 के बीच 159 मैच खेलते हुए 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4231 रन बनाए थे. वहीं अफ्रीका के खिलाफ जारी 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में नाबाद 11 रन बनाते हुए बाबर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 31 वर्षीय पाक दिग्गज के नाम खबर लिखे जाने तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 4234 रन दर्ज हैं.

बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल करियर

बात करें बाबर आजम के टी20 इंटरनेशनल करियर के बारे में तो उन्होंने 2016 से खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 130 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 123 पारियों में 39.57 की औसत से 4234 रन निकले हैं. बाबर के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 36 अर्धशतक दर्ज है. खबर लिखे जाने तक एक मैत में 122 रनों की खेली गई पारी उनकी सर्वोच्च पारी है.

बाबर रहे नाबाद, पाकिस्तान को मिली जीत

जारी सीरीज का दूसरी मुकाबला बीते कल (31 अक्तूबर 2025) गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 19.2 ओवरों में 110 रनों पर सिमट गई. प्रोटियाज की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 16 गेंद में 25 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा अन्य बल्लेबाज क्रीज पर हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 111 रनों के लक्ष्य को पाक टीम ने 13.1 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए सैम अयूब ने 38 गेंद में 71 रन की सर्वाधिक नाबाग पारी खेली. उनके अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार साहिबजादा फरहान ने 23 गेंद में 28, जबकि तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने 18 गेंदों में नाबाद 11 रनों का योगदान दिया.