रोहित शर्मा- विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 का टिकट पक्का! टेस्ट में मिली हार तो बदले टीम मैनेजमेंट के सुर

Rohit Sharma and Virat Kohli in 2027 ODI World Cup: दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में 0-2 से भारत की हार ने टीम मैनेजमेंट की सोच बदल दी है और इसका असर वनडे टीम को लेकर भी दिखने लगा है.

Rohit Sharma and Virat Kohli 2027 ODI World Cup: दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में 0-2 से भारत की हार ने टीम मैनेजमेंट की सोच बदल दी है और इसका असर वनडे टीम को लेकर भी दिखने लगा है. भारतीय टीम के गेंदबाज़ी कोच का ताज़ा बयान टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के महीने भर पहले दिए गए बयान से बिल्कुल अलग है. अब टीम इंडिया एकबार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा की ज़रूरत महसूस करने लगी है. 

गंभीर ने पहले क्या कहा था

वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर सवाल को लेकर गौतम गंभीर ने बयान दिया था,"2027 वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है. ये ज़रूरी है कि हम वर्तमान में मौजूद रहें. रोहित और विराट क्वालिटी प्लेयर्स हैं. उम्मीद करता हूं कि वो ऑस्ट्रेलियाई दौर पर कामयाब रहेंगे."

ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चमके ROKO  

ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर वनडे सीरीज़ में रोहित शर्मा (तीन पारियों में 8, 73, 121* रन) तो प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ बनकर लौटे जबकि विराट कोहली (पर्थ, एडिलेड और सिडनी में 0,0, 74* रन) ने पहले दो मैचों में खाता नहीं खोलने के बाद तीसरे वनडे में शानदार वापसी की. 

क्या कह रहे हैं टीम के गेंदबाज़ी कोच

टीम के गेंदबाज़ी कोच मॉर्नी मॉर्केल ने रांची वनडे से पहले ROKO के वनडे वर्ल्ड कप में खेले जाने को लेकर साफ़गोई से कहा,"बिल्कुल, अगर मानसिक और शारीरिक तौर पर उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी उनका साथ दे रही है तो वो यकीनन वर्ल्ड कप खेल सकते हैं." भारत के गेंदबाजी कोच मॉर्नी मोर्कल मानते हैं कि ROKO का अनुभव पूरी टीम का माहौल बदल देता है. उन्होंने ये भी कहाल कि इनके होने से ड्रेसिंग रूम में पॉज़िटिव एनर्जी आ जाती है. 

मार्केल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,"पिछले दो हफ्ते हमारे लिए मायूसी भरे रहे हैं. लेकिन अब हमें कई बातों को लेकर सोचने के लिए कुछ दिन मिले हैं." उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया वाइट गेंद के क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मॉर्केल ने माना कि दक्षिण अफ्रीकी टीम अच्छी है. लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वाइट गेंद क्रिकेट की एनर्जी अलग होती है और टीम इंडिया वनडे सीरीज़ में ज़रूर अच्छा करेगी.

Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli, Cricket
