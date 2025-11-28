कपिल देव बने सुनील ग्रोवर, किया कुछ ऐसा कि विराट कोहली भी नहीं रोक पाए हंसी, फैंस बोले- जबरदस्त

सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एशियन पेंट्स के एक खास इवेंट का है, जहां दोनों एक ही स्टेज पर नज़र आए और पूरे कार्यक्रम में जमकर हंसी-मजाक हुआ. वीडियो की शुरुआत में विराट कोहली स्टेज पर आते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन करते हुए कहते हैं—“गुड ईवनिंग, एवरीवन!” उनके इतना बोलते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है. दर्शकों के बीच विराट को देखकर मौजूद लोग भी काफी उत्साहित दिखे.



सुनील ग्रोवर ने कपिल देव की मिमिक्री से लूटी महफिल



इवेंट के दौरान सुनील ग्रोवर ने अपनी खास कॉमिक टाइमिंग से सभी को खूब हंसाया. सुनील, जो अक्सर अलग-अलग किरदारों और मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं, इस बार कपिल देव की मिमिक्री करते हुए दिखाई दिए. उन्होंने कपिल देव के अंदाज में बातचीत की, कुछ मजेदार किस्से सुनाए और विराट से जुड़े हल्के-फुल्के मजाक भी किए.



गौरव कपूर भी बने मजेदार पल के गवाह



सुनील की कॉमेडी का असर इतना जबरदस्त था कि विराट कोहली भी हँसते-हँसते लोटपोट हो गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कई बार अपनी हँसी रोक नहीं पा रहे और पेट पकड़कर हँसते हुए नजर आते हैं. उनके साथ स्टेज पर मौजूद एंकर और क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर भी इस पूरे मजेदार माहौल का हिस्सा बने.





फैंस कर रहे वीडियो की जमकर तारीफ



इवेंट के दौरान सुनील ग्रोवर ने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं की, बल्कि अपने अंदाज में विराट का सम्मान भी किया. उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है और वह करोड़ों लोगों की प्रेरणा हैं. सुनील के इन शब्दों पर वहां मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं.



यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग सुनील ग्रोवर की कॉमेडी और विराट की सच्ची मुस्कान की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा कि “ऐसे पलों से हमें विराट का दिलचस्प और मजेदार व्यक्तित्व देखने को मिलता है.”