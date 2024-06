'अबे इतना मत मारो बे', रोहित शर्मा से मैदान में मिलना फैंस को पड़ा भारी, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक अरेस्ट किया, VIDEO

Abey itna mat maaro be, India vs Bangladesh, Warm-up: टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच शनिवार (01 जून) को एक वार्म अप मुकाबला खेला गया. मैच के दौरान एक अजीबोगरीब हादसा देखने को मिला. भारतीय टीम जब क्षेत्ररक्षण कर रही थी. उस दौरान एक क्रिकेट प्रेमी रोहित शर्मा से मिलने के लिए बीच मैदान में घुस गया. इस दौरान वह मैदान से बाहर निकल पाता उससे पहले वहां यूएस पुलिस पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने फैन को बर्बरतापूर्वक निचे धकेलते हुए अरेस्ट किया.

इस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए @GabbbarSingh नाम के फैंस ने लिखा है, 'रोहित शर्मा को एहसास हुआ कि अमेरिकी पुलिस उनके प्रशंसक की पिटाई कर रही है.' यही नहीं फैंस ने पुलिस की बर्बरता को देखते हुए मजाकिया लहजे में लिखा है, 'अबे इतना मत मारो बे.'

Rohit Sharma realising it's the US police beating his fan.



“Abey itna mat maaro be” 🤣 pic.twitter.com/zxBLhEJyDK