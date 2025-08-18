Tiger tries to enter via toilet window viral: सोचिए, आप आराम से बाथरूम में नहा रहे हों और अचानक खिड़की से कोई आपको घूर रहा हो, लेकिन इस बार बात किसी इंसान की नहीं बल्कि जंगल के राजा बाघ (Tiger) की है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टाइगर बाथरूम की खिड़की से अंदर झांकता हुआ नजर आ रहा है.

वीडियो देखकर दंग रह गए लोग (Tiger viral video bathroom)

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @beyond_the_wildlife पर 16 अगस्त को शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा गया कि, भारत के कई इलाकों में बारिश के मौसम में जंगली जानवर गांवों और कस्बों के आसपास भटकते हुए देखे जाते हैं. इस बार तो एक बाथरूम तक टाइगर पहुंच गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, टाइगर उछलकर खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है. वहीं अंदर मौजूद शख्स इस पूरे पल को कैमरे में कैद कर लेता है.

असली है या सेटअप? (Wild tiger bathroom video viral)

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच खूब चर्चा हो रही है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, बाघ और इंसान दोनों ही एक-दूसरे को देखकर डर गए होंगे. एक यूजर ने लिखा, मैं होता तो डर के मारे चीख पड़ता, लेकिन मानना पड़ेगा बाघ बहुत क्यूट लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि, नहाते हुए आदमी ने आखिर वीडियो कैसे शूट कर लिया? क्या यह असली घटना है या किसी तरह का सेटअप?

पुराना वीडियो फिर हुआ वायरल (Tiger ka video)

गूगल पर रिवर्स सर्च करने पर पता चला कि, यह वीडियो पहले भी दिसंबर 2023 में वायरल हो चुका था. अब यह एक बार फिर ट्रेंड में है और लोग इस पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं.

इंसान-जानवर का आमना-सामना क्यों बढ़ रहा है? (tiger in washroom)

विशेषज्ञों का कहना है कि, जंगल सिकुड़ने और इंसानी बस्तियों के फैलने से ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं. यही वजह है कि कभी तेंदुआ, कभी हाथी और अब बाघ गांवों व कस्बों तक पहुंच जाते हैं. यह वीडियो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि, प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है. बाघ का यह बाथरूम वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को डरा भी रहा है और हंसा भी रहा है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा