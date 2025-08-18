विज्ञापन
कौन हैं तिरुचि शिवा, जो हो सकते हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, NDA के सीपी राधाकृष्णन से होगी टक्कर

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया ब्लॉक राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है. तिरुचि शिवा भी तमिलनाडु के हैं.

DMK के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा, जो हो सकते हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार.
  • NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है.
  • इंडिया ब्लॉक तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार बना सकता है.
  • तिरुचि शिवा तमिलनाडु के DMK पार्टी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार हैं.
नई दिल्ली:

Tiruchi Siva Profile: NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है. अब बारी विपक्ष के उम्मीदवार की है. NDA के उम्मीदवार की घोषणा के बाद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया ब्लॉक राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है. तिरुचि शिवा भी तमिलनाडु के हैं. जहां के सीपी राधाकृष्णन को NDA ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है. अगर ऐसा होता है तो यह पक्की बात है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से होंगे.

बताते चले कि तिरुचि शिवा तमिलनाडु की रुलिंग पार्टी DMK के राज्यसभा सांसद हैं. तिरुची शिवा DMK के वरिष्ठ नेता हैं. उन्‍हें DMK का महत्‍वपूर्ण रणनीतिकार माना जाता है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी जरूरी

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है. एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाने के पीछे भी इस चुनाव को बड़ा कारण बताया जा रहा है. भाजपा सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भुनाएगा. ऐसे में विपक्षी खेमा भी तमिलनाडु के वरीय नेता पर अपना दांव लगा सकती है. तिरुचि शिवा लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय है.

दिल्ली में डीएमके की रीति-नीति तय करते आए हैं तिरुचि शिवा

दिल्ली में DMK की रीत‍ि-नीत‍ि वही तय करते हैं. संसद में पार्टी का क्या रुख रहेगा? यह भी वहीं तय करते हैं. वह लंबे समय से राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर पार्टी के रणनीतिक चेहरा रहे हैं. केंद्र और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण समितियों और विषयों में भूमिका निभाई है. तिरुचि शिवा को उम्मीदवार के रूप में चुनने से विपक्ष को क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है.

सामाजिक न्याय, राज्यों के हित पर तिरुचि शिवा ने किया है काम

तिरुचि शिवा ने सामाजिक न्याय, राज्यों के हित और संघीय व्यवस्था पर बहुत काम क‍िया है. त‍िरुच‍ि शिवा का नाम अगर इंडिया अलायंस घोषित करता है तो साफ संदेश है क‍ि व‍िपक्ष त‍मिलनाडु की जमीन को फ्री नहीं छोड़ना चाहता है. ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो सकता है.

यह भी पढे़ं - महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार, जानिए कैसे हुआ चयन?

