भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तमिलनाडु के ओबीसी नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है. अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या बीजेपी नए अध्यक्ष के चयन में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ध्यान रखेगी? दरअसल, अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, तो बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इसका ध्यान रखा है. सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत से आते हैं. बीजेपी के मौजूदा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा उत्‍तर भारत से आते हैं, तो क्‍या नया अध्‍यक्ष उत्‍तर भारत से होगा? कयास तो कई लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे फैसले करने के लिए जानी जाती है, जिससे लोग चौंक जाते हैं.



नए अध्‍यक्ष के लिए इन नामों की चर्चा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व से हैं और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दक्षिण से, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम से हैं और संसद में उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में क़यास लग रहा है कि क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष उत्तर से ही हो सकता है. बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर भारत से ही हैं. वैसे बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर जो नाम चर्चा में हैं, उनमें से कई उत्तर भारत से भी हैं. इनमें मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और केशव प्रसाद मौर्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा है. इसीलिए सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के बाद, अब यह क़यास लग रहा है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष उत्तर भारत से भी हो सकता है.

जातीय समीकरण को लेकर भी कयास

भाजपा के नए अध्‍यक्ष के लिए क्षेत्र के साथ-साथ जातीय समीकरण को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं. जातीय समीकरणों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. देश की राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी ओबीसी समुदाय से आते हैं. ऐसे में क़यास लग रहा है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष सामान्य वर्ग से भी हो सकता है. हालांकि, बीजेपी सूत्र यह कहते आए हैं कि नए अध्यक्ष के चयन में कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया जाएगा, बल्कि कोशिश ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपने की होगी, जो विशाल हो चुके संगठन को संभाल सके. इसके बावजूद राजनीतिक दल के नाते बीजेपी चाहेगी कि नए अध्यक्ष के चयन से भी राजनीतिक संदेश निकाला जाए. इसीलिए चर्चा हो रही है कि नया अध्यक्ष किस क्षेत्र जाति का हो सकता है.