Viral Video: ब्रिटेन के रहने वाले डोमिनिक इस वक्त भारत में हैं और अपना एक्सपीरियंस वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई से अमृतसर तक ट्रेन में सफर किया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय रेलवे की जमकर तारीफ की और अपने एक्सपीरिंयस को रेट करते हुए 10 में से 10 नंबर दिए. डेामिनिक के मुताबिक, खाने से लेकर सफर तक, सबकुछ बेस्ट था और उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिला.

'सिर्फ £45 में की 29 घंटे की यात्रा'

डोमिनिक ने कहा, 'मैंने करीब 29 घंटे के सफर के लिए सिर्फ £45 (5461 रुपये) दिए. इससे बेहतर क्या हो सकता है? ट्रेन बिल्कुल समय पर चली, कोई देरी नहीं हुई और सफर बहुत आरामदायक रहा. बीच-बीच में थोड़े झटके जरूर लगे, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है. कुल मिलाकर, मुझे कोई शिकायत नहीं है.'

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'खाना किफायती और बहुत टेस्टी था'

डोमिनिक ने आगे कहा, 'ट्रेन में मिले भारत के लोग बहुत मिलनसार थे. जो खाना मुझे सर्व किया गया, वो भी बहुत टेस्टी था. चाय इतनी थी कि आप पीते-पीते थक जाएं. एक कप की कीमत बस 9 पेंस थी. कल रात के खाने में भी कई तरह की करी, पनीर, बॉम्बे आलू, चिकन करी और रोटियां थीं. इसका खर्च £2.50 (303 रुपये) आया. बाद मैं मैंने चिकन बिरयानी खाई, जिसकी कीमत £1.30 (158 रुपये) थी. वहां ऑमलेट और वेजिटेबल कटलेट भी मिल रहे थे, जो तुरंत ताजे तैयार किए जा रहे थे. सब कुछ बहुत किफायती और बेहद स्वादिष्ट था.'

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