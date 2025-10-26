रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय

Rohit Sharma Created History: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा प्रचंड लय में नजर आए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 125 गेंदों का सामना किया. इस बीच 96.80 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 121 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 3 खूबसूरत छक्के निकले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

रोहित शर्मा ने हासिल की विशेष उपलब्धि

मैच के दौरान रोहित शर्मा (15787) ने एक विशेष उपलब्धि भी हासिल की. वह भारतीय टीम की तरफ से ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (15758) के नाम दर्ज थी. जिन्होंने भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर के तौर पर सर्वाधिक रन बनाए थे.

MOST RUNS AS OPENER FOR INDIA:



Rohit Sharma - 15,787*.



Virender Sehwag - 15,758.



भारत की तरफ से वनडे में ओपनर के तौर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

15787 - रोहित शर्मा

15758 - वीरेंद्र सहवाग

15335 - सचिन तेंदुलकर

रोहित शर्मा का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए खबर लिखे जाने तक 276 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 268 पारियों में 49.22 की औसत से 11370 रन निकले हैं. रोहित के नाम वनडे फॉर्मेट में 33 शतक और 59 अर्धशतक दर्ज है. यहां एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी उनकी 264 रनों की है.

