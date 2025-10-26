मोहसिन नकवी ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों को रात्रिभोज पर किया आमंत्रित, पीएम शहबाज शरीफ से हुई खास मुलाकात

दक्षिण अफ्रीका की टीम मौजूदा समय में पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज के बाद 28 अक्टूबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकटरों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीकी क्रिकटरों को भी रात्रिभोज पर आमंत्रित किया था. इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद रहे. उन्होंने खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की. जिसकी कुछ तस्वीरें ptvsports_official ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है. इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों के सम्मान में एक रात्रिभोज का आयोजन किया. खास कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ भी शामिल हुए.'

टेस्ट सीरीज 1-1 से रहा ड्रॉ

टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. जहां दोनों टीमें क्रमशः 1-1 मैच जीतने में कामयाब रहीं. जिसकी वजह से प्रतिष्ठित सीरीज का परिणाम नहीं निकल पाया और सीरीज 1-1 की बराबरी के साथ समाप्त हुआ. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 से 15 अक्टूबर के बीच लाहौर में खेला गया था. जहां पाक टीम को 93 रनों से जीत मिली थी. इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 से 23 अक्टूबर के बीच रावलपिंडी में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम पलटवार करने में कामयाब रही और उसे 8 विकेट से जीत नसीब हुई.

28 अक्टूबर से हो रहा है T20I सीरीज का आगाज

टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर से हो रहा है. पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. उसके बाद दोनों टीमें दूसरे मैच के तहत गद्दाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी. सीरीज का आखिरी मुकाबला भी गद्दाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो 01 नवंबर को खेला जाएगा. इसके पश्चात वनडे सीरीज का आगाज होगा.

