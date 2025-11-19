गुरदासपुर में डबल मर्डर के बाद सुसाइड... पूर्व सैनिक ने पत्नी-सास को AK-47 से मारा, फिर खुद को मार ली गोली

पंजाब के गुरदासपुर में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. जिला जेल में गार्ड की ड्यूटी करने वाले पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह (उम्र करीब 40 वर्ष) ने घरेलू विवाद के चलते अपनी सरकारी AK-47 राइफल से पहले अपनी पत्नी अकविंद्र कौर और सास गुरजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी.

इसके बाद गुरप्रीत ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस के अनुसार, घटना गांव गुत्थी (जिला गुरदासपुर) में रात करीब 11 बजे हुई. घरेलू क्लेश के बाद गुस्साए गुरप्रीत सिंह ने अपनी पत्नी और सास पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने की सरेंडर करने की अपील

इसके बाद वह अपनी सरकारी राइफल लेकर गुरदासपुर शहर के 7 नंबर स्कीम स्थित सरकारी आवासीय क्वार्टरों में जाकर छुप गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सरेंडर करने की अपील करने लगी. करीब एक घंटे तक समझाने-बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन गुरप्रीत ने किसी की एक न सुनी.

खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

उसने पुलिस को धमकाया कि वह खुद को गोली मार लेगा. अंत में उसने अपनी ही AK-47 से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को ही मुख्य वजह बताया जा रहा है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोग और परिजन सदमे में हैं.

क्या बोले SSP?

इस मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह जो कि एक प्राइवेट कंपनी पैसको मैं गार्ड था और इसकी ड्यूटी केंद्रीय जेल गुरदासपुर में थी. इसको सरकारी एके-47 राइफल मिली हुई थी. बीती रात गुरप्रीत ने घरेलू क्लेश के चलते अपनी पत्नी और सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में गुरदासपुर की 7 नबर स्कीम के रिहायशी क्वार्टरों में आकर छुप गया और पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा. लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और अपने आप को गोली मार ली.

क्या बोले परिजन?

इस मामले पर गुरप्रीत की साली परमिंदर कौर ने बताया कि 2016 में उसकी बहन अकविंद्र कौर की शादी गुरप्रीत सिंह के साथ हुई थी. दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता था और उसका जीजा एक साइको किस्म का व्यक्ति था. उसने रात में उसकी बहन और मां को गोली मार दी और अब खुद भी अपने आप को गोली मार ली है.