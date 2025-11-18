धमकियां मिल रहीं, मेरी सरकार से... अनमोल बिश्नोई को भारत लाए जाने पर बाबा सिद्दीकी के बेटे की अपील

- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है.
- जीशान सिद्दीकी अमेरिका के डिपार्टमेंट्स से संपर्क कर अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं.
- जीशान ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि अनमोल को जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए.
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बताया कि किस तरह से अमेरिका उनको गैंगस्टर से जुड़ा हर अपडेट दे रहा है. जीशान ने अनमोल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से खास अपील भी की है.
जीशान ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने पीड़ित के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के सारे डिपार्टमेंट्स में कॉन्टैक्ट कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया. उसके बाद से अनमोल बिश्नोई से जुड़े सभी अपडेट्स उनको मेल पर मिलते हैं. मंगलवार को उनको जो ईमेल अमेरिका की तरफ से भेजा गया है, उनके मुताबिक, अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका से बाहर कर दिया है.
अमेरिका अनमोल पर दे रहा हर जानकारी
जीशान ने कहा कि उनको ये बात पता थी कि अनमोल आयोवा की जेल में था. उसे वहां पर डीएचएस (डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी) ने पकड़ा हुआ था. मंगवार को मिले मेल में कहा गया है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के बाहर भेज दिया गया है. फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो इंडिया आ रहा है. अगर वह इंडिया आ रहा है, तो हमें अलर्ट रहकर उसे तुरंत मुंबई लाना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए. क्योंकि अनमोल बिश्नोई सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है.
मेरी जान को खतरा, जल्द सिक्योरिटी रिव्यू करें
जीशान सिद्दीकी ने कहा कि अगर अमेरिकी सरकार कह रही है कि उसे अमेरिका से बाहर कर दिया गया है, तो उनकी केंद्र और राज्य सरकार से अपील है कि इस पर फ़ॉलोअप करें और अनमोल बिश्नोई को जल्द-से-जल्द गिरफ़्तार करें और उससे पूछताछ करें. जीशान ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अजित पवार और सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले को फिर से देखें और जल्द से जल्द उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू करें.
अनमोल अगर भारत आ रहा तो उस पर एक्शन हो
उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार को धमकी मिली है और पुलिस ने ही कहा है कि उनके पिता के साथ वह भी टारगेट पर थे. उनको आए दिन बहुत धमकियां भी मिलती हैं. अगर सिक्योरिटी रहेगी, तो अच्छा होगा. अनमोल बिश्नोई अगर अमेरिका से रिलीज़ हो चुका है तो हमारी सरकार को इस पर ज़रूर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए. इस मामले को लेकर उन्होंने अजित पवार से बात हुई है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की है. जीशान ने उम्मीद जताई कि इस पर जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाएगा.
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की खबरों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के खिलाफ किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं. आरोपी चाहे कहीं भी हो, सरकार उसे ढूंढ़कर वापस लाने का काम करेगी.
