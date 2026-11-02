वेलिंगटन टेस्ट में खेल पाएंगे ऋषभ पंत? विकेटकीपर को लेकर आई यह बड़ी खबर

अब जब टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है, तो उससे पहले ही एक निराश करने वाली खबर आई है. और इसके बाद ही भारतीय विकेटकीपर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. रविवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में फिटनेस टेस्ट में विफल रहने के बाद उन्हें एक मौका और दिया जाएगा. मतलब ऋषभ पंत एक बार और फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे. पहला टेस्ट 19 नवंबर को वेलिंगटन में शुरू होगा . अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान पसलियों में खिंचाव से पीड़ित होने वाले पंत 23 अक्टूबर से CoE में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग शुरू कर दी है. न्यूजीलैंड जाने की मंजूरी देने से पहले पंत की फिटनेस का आंकलन करने के लिए बीसीसीआई का मेडिकल स्टाफ अगले दो दिनों में एक और टेस्ट आयोजित कर सकता है. यदि उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो पंत टेस्ट सीरीज की तैयारी के रूप में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले तीसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम से जुड़ जाएंगे, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर को लिंकन में होगी.

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चयनकर्ताओं ने पंत को भारत ए टीम के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम में शामिल किया था, लेकिन यह स्पष्ट किया था कि उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस के अधीन होगी. इसके बाद उन्हें भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहले दो मैचों से बाहर कर दिया गया था. पंत के 12 अक्टूबर को उन मैचों से बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले दो चार दिनी मैचों के लिए अनकैप्ड कुमार कुशाग्र को चुना था हालांकि, कुशाग्र नहीं खेले, और ध्रुव जुरेल, जो टीम के कप्तान भी हैं ने विकेटकीपिंग की. जुरेल टेस्ट टीम का हिस्सा भी हैं.

इसी बीच जसप्रीत बुमराह के बारे में ऐसा समझा जा रहा है कि वे रविवार को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं और उनके भारत ए के लिए तीसरा चार दिवसीय मैच खेलने की उम्मीद है. अक्टूबर की शुरुआत में एशियाई खेलों के फाइनल के बाद से नहीं खेलने वाले बुमराह पिछले हफ्ते CoE में थे और उड़ान भरने से पहले 'रेडी-टू-प्ले' की रक्रिया से गुजर रहे थे. बुमराह CoE जाने से पहले अपने गृह नगर अहमदाबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे.

F.A.Q= Frequently Asked Questions सें जानें तमाम जवाब

प्र.: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कब और कहाँ शुरू होगा?

उ.: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा.

प्र.: ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर क्या अपडेट है और क्या वे पहला टेस्ट खेलेंगे?

उ.: ऋषभ पंत अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान साइड स्ट्रेन (पसलियों में खिंचाव) का शिकार हो गए थे. रविवार को बेंगलुरु के CoE में फिटनेस टेस्ट में असफल रहने के बाद, बीसीसीआई मेडिकल स्टाफ अगले दो दिनों में उनका एक और टेस्ट आयोजित करेगा. उनकी न्यूजीलैंड यात्रा और टेस्ट खेलना इस फिटनेस क्लियरेंस पर ही निर्भर करता है.

प्र.: यदि पंत फिट घोषित होते हैं, तो क्या वे सीधे टेस्ट सीरीज खेलेंगे या उससे पहले कोई अभ्यास मैच खेलेंगे? उ.: यदि पंत फिट घोषित किए जाते हैं, तो वे टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले तीसरे चार दिवसीय मैच (जो 7 नवंबर से लिंकन में शुरू होगा) के लिए भारत ए टीम से जुड़ जाएंगे.

प्र.: पंत के अनफिट होने पर भारत ए टीम के शुरुआती मैचों में विकेटकीपिंग किसने की थी?

उ.: पंत के बाहर होने के बाद चयनकर्ता कुमार कुशाग्र को टीम में लाए थे, लेकिन मैचों में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी टीम के कप्तान और टेस्ट टीम के सदस्य ध्रुव जुरेल ने संभाली थी।

प्र.: जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या ताजा अपडेट है?

उ.: जसप्रीत बुमराह, जो अक्टूबर की शुरुआत में एशियाई खेलों के बाद से नहीं खेले थे, बेंगलुरु के CoE में अपनी 'रेडी-फॉर-प्ले' प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को ही न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके भारत ए के खिलाफ तीसरा चार दिवसीय मैच खेलने की पूरी उम्मीद है