मुंबई. परिसीमन विधेयक को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं. सूत्रों के अनुसार शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) केंद्र की मोदी सरकार को परिसीमन विधेयक पर समर्थन देने के बदले सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत कर रही है. साथ ही पार्टी के कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन से अलग होकर NDA में शामिल होने की संभावनाओं पर भी चर्चाएं तेज हैं.

सूत्रों का दावा है कि पार्टी ने केंद्र और महाराष्ट्र, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों की मांग रखी है. सबसे प्रमुख मांग लोकसभा सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बताई जा रही है. यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल तक सुप्रिया सुले INDIA गठबंधन के उन नेताओं में शामिल थीं जो कथित चुनावी धांधली के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर थीं. हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने परिसीमन की आवश्यकता का समर्थन किया है.

महाराष्ट्र सरकार में भी हिस्सेदारी की मांग

सूत्रों के मुताबिक NCP (SP) महाराष्ट्र की भाजपा नीत सरकार में शामिल होने की संभावना पर भी बातचीत कर रही है. पार्टी ने राज्य मंत्रिमंडल में दो कैबिनेट मंत्री पद मांगे हैं. बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, जबकि एक अन्य कैबिनेट पद जितेंद्र आव्हाड को दिए जाने की चर्चा है. इसके अलावा पार्टी अन्य वरिष्ठ नेताओं को समायोजित करने के लिए दो राज्य मंत्री पदों की भी मांग कर रही है. हालांकि इस बीच सामने आई उन खबरों को खारिज कर दिया गया है जिनमें दावा किया गया था कि शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सुप्रिया सुले का नाम आगे बढ़ा रहे हैं. खुद सुप्रिया सुले ने इन अटकलों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के पास विधानसभा में केवल 10 विधायक हैं.

संसद के विशेष सत्र से पहले तेज हुई कवायद

लोकसभा का विशेष सत्र 30 नवंबर और राज्यसभा का सत्र 2 दिसंबर 2026 से शुरू होना है. ऐसे में परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. NCP (SP) के पास लोकसभा में आठ सांसद हैं और माना जा रहा है कि विधेयक पर उनकी भूमिका बेहद अहम होगी. इसी विधेयक को महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में जरूरी कदम माना जा रहा है, जिसे 2023 में सभी दलों के समर्थन से पारित किया गया था.

कांग्रेस नेतृत्व को बताया पार्टी की मजबूरी

सूत्रों के अनुसार शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से फोन पर बातचीत कर अपनी पार्टी की "मजबूरियों" से अवगत कराया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने INDIA गठबंधन के नेताओं को संकेत दिया है कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करना पार्टी के भीतर संभावित विभाजन को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक संगठन के भीतर एक वर्ग का मानना है कि संसद में औपचारिक समर्थन देने से पहले सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला अंतिम रूप ले लेना चाहिए.

नेताओं के बयानों से भी मिले संकेत

हाल के दिनों में NCP (SP) के नेताओं के सार्वजनिक बयान भी इस बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार करते नजर आ रहे हैं. जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शरद पवार पहले भी अनौपचारिक बातचीत में उनसे कह चुके हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन जरूरी है. वहीं सुप्रिया सुले ने भी परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा था कि सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि से राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी आने की आशंकाएं दूर हो सकती हैं.

उधर, शरद पवार की खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा है कि वह सोमवार को सीधे दिल्ली पहुंचेंगी और संसद सत्र में हिस्सा लेंगी. इसी वजह से वह 28 नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी. उनकी जगह पार्टी सांसद निलेश लांके के बैठक में शामिल होने की संभावना जताई गई थी, हालांकि तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच स्थिति लगातार बदल रही है.

यह भी पढ़ें | दर्जी के दो बेटे बने IPS, अमित-पंकज कुमावत का UPSC में अनूठा रिकॉर्ड, अब दो द‍िन में तबादला