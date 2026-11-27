Gold Silver Prices: सोने-चांदी के भाव में सुबह-सुबह बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. आज 27 नवंबर 2026, शुक्रवार को बाजार खुलते ही सोना-चांदी के भाव 8,000 रुपये तक चढ़ गए. पिछले दिनों गोल्‍ड और सिल्‍वर में लगातार गिरावट देखने को मिली थी और दोनों कीमती धातुएं, एक साल के निचले स्‍तर पर पहुंच गई थीं. अब एक-दो दिन से दोनों में तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार को कमोडिटी मार्केट MCX पर सोना 1.60 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर 1.24 लाख रुपये के पार चला गया. वहीं चांदी 4 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर 1.52 लाख रुपये के भाव के करीब पहुंच गई.

बाजार की शुरुआत होते ही दोनों कीमती धातुओं के दाम में तेजी देखी जा रही है. सुबह महज 50 मिनट के कारोबार के दौरान चांदी एक समय 1.52 लाख रुपये/किलो के पार चली गई थी. वहीं सोना भी 1.25 लाख रुपये/10 ग्राम के करीब पहुंच गया था.

क्‍या हैं सोने-चांदी के ताजा भाव?

घरेलू बाजार में सोना सुबह करीब 9:50 बजे 1.24 लाख रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. MCX पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 1.63 फीसदी या 1,988 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,24,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव ट्रेड करता दिखा.

वहीं चांदी में गजब की तेजी देखने को मिली. MCX पर सुबह करीब 9:50 बजे 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी 4.07 फीसदी या 5,936 रुपये की तेजी के साथ 1,51,779 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार करती दिखी.

सोने-चांदी पर एक्‍सपर्ट की राय

सोने की कीमतों में हालिया गिरावट भारत में फिजिकल खरीदारी को बढ़ावा दे सकती है, खासकर शादी से जुड़ी मांग के लिए, भले ही कीमतों में उतार-चढ़ाव ग्राहकों को सावधान रखे हुए है. एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के CEO दर्शन देसाई ने कहा कि खरीदार खरीदारी करने से पहले कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर करीब से नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाल की गिरावट कुछ कंज्यूमर्स को मार्केट में आने का मौका दे सकती है.

दर्शन देसाई के अनुसार, US में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीद और महंगाई की लगातार चिंताओं के बीच सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है.

देसाई ने कहा कि इस हफ़्ते बुलियन की कीमतों में तेज़ करेक्शन के बाद बीच-बीच में रिकवरी देखी गई है, सोना 15 महीने के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया था, इससे पहले कि बार्गेन बाइंग से कुछ सपोर्ट मिला.

US फेडरल रिजर्व के पॉलिसी सिग्नल, महंगाई के डेटा, डॉलर की चाल और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कीमती मेटल की कीमतों के लिए मुख्य ट्रिगर बने रहेंगे.

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