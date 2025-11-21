IND vs SA: 'जीतने के लिए...', गिल की जगह ऋषभ पंत बने कप्तान, दूसरे टेस्ट से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान

Rishabh Pant on IND vs SA 2nd Test Captaincy: शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने शुक्रवार को माना कि एक टेस्ट में लीड करना "सबसे अच्छा" नहीं है, लेकिन वह यहां दूसरे टेस्ट में भारत के सामने आने वाली चुनौती के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, जो एक मज़बूत टीम साउथ अफ्रीका के रूप में है. शनिवार से यहां शुरू होने वाले मैच से पहले चोटिल रेगुलर कप्तान शुभमन गिल को टीम से रिलीज़ करने के बाद पंत को कप्तानी सौंपी गई.

पंत ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक मैच कप्तान के लिए सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मैं BCCI का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह सम्मान दिया. कभी-कभी, अगर आप किसी बड़े मौके के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इससे कोई मदद नहीं मिलती." उन्होंने कहा, "(मैं) ज़्यादा सोचना नहीं चाहता. हमारा पहला टेस्ट मुश्किल था और हमें टेस्ट जीतने के लिए जो भी ज़रूरी होगा, वो करना होगा."

ईडन गार्डन्स में अपनी यादगार जीत के बाद साउथ अफ्रीका दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे है, जहां गिल को पहली इनिंग में बैटिंग करते समय गर्दन में ऐंठन हुई थी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

पंत ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने गेम के लिए गिल के रिप्लेसमेंट पर पहले ही फैसला कर लिया है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया. "हमने फैसला कर लिया है कि शुभमन की जगह कौन खेलेगा. जो खेलेगा उसे पता है कि वह खेल रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं कन्वेंशनल रहना चाहता हूं और आउट-ऑफ-बॉक्स सोच के साथ घुलना-मिलना चाहता हूं. अच्छा बैलेंस रखना चाहता हूं...हमें चीज़ों को सिंपल रखना होगा और जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही जीतेगी."

पंत ने गिल की इस ज़रूरी गेम के लिए अवेलेबल रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए भी तारीफ़ की. "शुभमन मैच खेलने के लिए बेताब था. जब शरीर साथ नहीं दे रहा था, तब भी उसने हिम्मत दिखाई और यही एटीट्यूड आप देखना चाहते हैं." उन्होंने कहा, "मैं गिल से रोज़ बात करता हूं. मुझे कल शाम को कप्तानी के बारे में पता चला."