IND vs SA: कहां हुई चूक, किन अफ्रीकी खिलाड़ियों ने भारत को हार के अंधेरे में धकेला? पंत ने सभी सवालों का दिया जवाब

Rishabh Pant Statement After Defeat Against South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया. जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय टीम इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगी. मगर ऐसा न हो सका. भारतीय टीम को पहले मुकाबले में 30 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद गिल की अनुपस्थिति में टीम की अगुवाई कर रहे भारतीय कप्तान ऋषभ पंत काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि हमें यह लक्ष्य हासिल करना चाहिए था. टेम्बा (टेम्बा बावुमा) और बॉश (कॉर्बिन बॉश) ने आज सुबह अच्छी साझेदारी की. जिसकी वजह से वह मैच में वापसी करने में कामयाब रहे. यही चीज हमपर भारी पड़ा. एक टीम के तौर पर हमें दबाव के पलों से बाहर निकलना चाहिए. आगे का बारे में हमने अभी कुछ सोचा नहीं है. क्योंकि मैच अभी समाप्त ही हुआ है. अगले मैच में हम निश्चित तौर पर मजबूती के साथ वापस करेंगे.'

जीत के लिए मिला था 124 रनों का लक्ष्य

कोलकाता में भारतीय टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला था. मगर भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 ओवरों में 93 रनों तक ही पहुंच पाई. गिल चोटिल होने की वजह से बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर सर्वोच्च स्कोरर रहे. टीम के लिए उन्होंने 92 गेंद में 31 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा अक्षर पटेल ने 26, जबकि रवींद्र जडेजा ने 18 रनों का योगदान दिया. हालांकि, ये पारियां भी भारतीय टीम की हार को टाल नहीं पाई और उन्हें 30 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

साइमन हार्मर ने चटकाए 8 विकेट

विपक्षी टीम की तरफ से पहले टेस्ट मैच में साइमन हार्मर का जलवा रहा. जिन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 8 सफलता प्राप्त की. इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में 15.2 ओवरों में 30 रन खर्च करते हुए 4, जबकि दूसरी पारी में 14 ओवरों में 21 रन खर्च करते हुए 4 सफलता प्राप्त की.

मैच का संक्षिप्त विवरण

दक्षिण अफ्रीकाः पहली पारी 159 रन, दूसरी पारी, 153 रन

भारत: पहली पारी 189 रन, दूसरी पारी, 93 रन

परिणाम: भारत को 30 रन ने हार का सामना करना पड़ा.

