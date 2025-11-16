विज्ञापन
शुभमन गिल पर अस्पताल से आई गुड न्यूज, ICU में भी SA Vs IND मैच की फिकर

मिली जानकारी के मुताबिक शुभमन गिल ने सुबह का नाश्ता कर लिया है और फिलहाल अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर टीवी पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच देख रहे हैं, जो सकारात्मक बदलाव का संकेत है.

शुभमन गिल पर अस्पताल से आई गुड न्यूज, ICU में भी SA Vs IND मैच की फिकर
Shubman Gill
  • भारतीय कप्तान शुभमन गिल की चोट के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है और वे खतरे से बाहर हैं
  • एमआरआई रिपोर्ट में शुभमन गिल की चोट को लेकर कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई है
  • गिल की हालत स्थिर होने के कारण उनके दर्द में कल रात की तुलना में कमी आई है
जब से शुभमन गिल के चोटिल होने की खबर सामने आई है. तब से भारतीय क्रिकेट प्रेमी उनके हेल्थ को लेकर परेशान हैं. सबको भारतीय कप्तान की चिंता सताए जा रही है. अगर आप भी गिल की चोट को लेकर परेशान हैं तो चिंता नहीं कीजिए. वह अब खतरे से बाहर हैं और कोलकाता टेस्ट का लुत्फ उठा रहा हैं. अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, 'भारतीय कप्तान शुभमन गिल की हालत में सुधार हुआ है और उनकी हालत अब स्थिर है. कल रात की तुलना में उनका दर्द कम हुआ है और एमआरआई रिपोर्ट में कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है.'

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का उठा रहे हैं लुत्फ

यहीं नहीं अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद गिल की नजर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच पर टिकी हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने सुबह का नाश्ता कर लिया है और फिलहाल अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर टीवी पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच देख रहे हैं, जो सकारात्मक बदलाव का संकेत है.

हार्मर की गेंद पर ‘स्लॉग स्वीप' करने के प्रयास में चोटिल हुए थे गिल

आपको बता दें कि गिल कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साइमन हार्मर की गेंद पर 'स्लॉग स्वीप' करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के कारण 'रिटायर्ड हर्ट' हुए थे. 'रिटायर्ड हर्ट' होने से पहले उन्होंने टीम की तरफ से केवल तीन गेंदों का सामना किया. इस बीच 4 रन बनाकर मैदान से बाहर गए.

वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हैं गिल

शुभमन गिल को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कोलकाता में स्थित है. गिल की चोट पर सहायक कोच मोर्ने मोर्केल का जवाब भी सामने आया है. उनका कहना है, 'हमें पता करना होगा कि उनकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई. शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया. इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है.'

