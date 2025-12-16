कौन हैं IPL इतिहास के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी? नहीं पता नाम तो आज जान लें

IPL 2026 Auction: आखिर वो घड़ी सामने आ ही गई. जिसका क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार था. आईपीएल 2026 के लिए आज (16 दिसंबर 2025) अबू धाबी स्थित एतिहाद एरिना में खिलाड़ियों की मिनी-नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सबकी नजर उस खिलाड़ी पर टिकी हुई है. जो इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर उभरेगा. फिलहाल यह खबर तो क्रिकेट प्रेमियों को शाम तक ही मिलेगी. उससे पहले बात करें आईपीएल इतिहास में अबतक के 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में तो ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर आता है. आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगाते हुए ऋषभ पंत को अपने बेड़े में शामिल किया था.

पंत के बाद दूसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है. जिन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने पिछले सीजन में 26.75 करोड़ में खरीदा था. तीसरे स्थान पर मिचेल स्टार्क काबिज है. स्टार्क को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. 23.75 करोड़ रुपये के साथ वेंकटेश अय्यर चौथे और 23 करोड़ रुपये के साथ हेनरिक क्लासेन पांचवें स्थान पर स्थित हैं.

विराट कोहली को आरसीबी की टीम ने 2024 में 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, जो कि आईपीएल इतिहास के छठे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. सातवें स्थान पर निकोलस पूरन काबिज हैं. पूरन को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 2024 में 21 करोड़ रुपये में खरीदा था.

आठवें स्थान पर पैट कमिंस का नाम आता है. आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20.50 करोड़ रुपये खर्च करते हुए उन्हें अपने बेड़े में शामिल किया था. 18.50 करोड़ के साथ सैम करन नौवें पायदान पर काबिज हैं. टॉप 10 में आखिरी पायदान पर अर्शदीप सिंह का नाम आता है. अर्शदीप को 2024 में पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ रुपये में अपने दल का हिस्सा बनाया था.

आईपीएल इतिहास के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी

27 करोड़ - ऋषभ पंत - लखनऊ सुपर जायंट्स

26.75 करोड़ - श्रेयस अय्यर - पंजाब किंग्स

24.75 करोड़ - मिचेल स्टार्क - कोलकाता नाइट राइडर्स

23.75 करोड़ - वेंकटेश अय्यर - कोलकाता नाइट राइडर्स

23 करोड़ - हेनरिक क्लासेन - सनराइजर्स हैदराबाद

21 करोड़ - विराट कोहली - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

21 करोड़ - निकोलस पूरन - लखनऊ सुपर जायंट्स

20.50 करोड़ - पैट कमिंस - सनराइजर्स हैदराबाद

18.50 करोड़ - सैम करन - पंजाब किंग्स

18 करोड़ - अर्शदीप सिंह - पंजाब किंग्स

