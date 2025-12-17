EXCLUSIVE: ऑस्कर जीत गए तो क्या करेंगे ईशान खट्टर? होमबाउंड एक्टर की ये है प्लानिंग

ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर के लीड रोल वाली और नीरज घेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘होमबाउंड' ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में झंडा गाड़ दिया है. यह भारत की ऑफीशियल एंट्री के तौर पर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब रही. एकेडमी ने 12 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट जारी की, जिसमें यह अचीवमेंट शामिल है. दुनिया भर के 86 देशों की फिल्में इस कैटेगरी में थीं, लेकिन कड़े कॉम्पिटीशन के बाद केवल 15 ही आगे बढ़ पाईं. ये फिल्म काफी खास है और इसे इससे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया था. ईशान ने एनडीटीवी से एक खास बातचीत में बताया कि फिल्म को कान फिल्म फेस्टिव में जो प्यार और तारीफ मिली वह सोच के परे थी. ईशान ने यह भी बताया कि इस फिल्म को वहां स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली थी.

होमबाउंड के लिए बाराबंकी में रहे ईशान खट्टर

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 के एक सेशन में बात करते हुए ईशान ने फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. ईशा ने कहा कि मैं बहुत लकी हूं कि इस फिल्म का हिस्सा बना अगर मैं इसका हिस्सा नहीं भी बन पाता तो भी इसके लिए चीयर करता. ईशान ने बताया कि डायरेक्टर नीरज घेवन ने साफ कह दिया था कि इन किरदारों को आप अपनी कलाकारी से कर तो जाओगे लेकिन वो नहीं मिलेगा जो इसके लिए चाहिए. इसके लिए तुम्हें ये किरदार जीने होंगे. ईशान ने बताया कि किरदार की तैयारी के लिए उन्होंने वो बातचीत का अंदाज तो सीखा ही लेकिन साथ ही साथ बाराबंकी में जाकर भी समय बिताया. ईशान ने बताया कि उस गांव के रहने वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें खाना भी खिलाया.

ऑस्कर जीत गई फिल्म तो क्या होगा ईशान खट्टर का रिएक्शन?

जब ईशान से पूछा गया कि अगर उनकी फिल्म होम बाउंड ऑस्कर जीत जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? इस पर ईशान ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा. मैं एक इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म होंगा तो शायद मुझे ठीक से बिहेव करना चाहिए लेकिन शायद अवॉर्ड की खुशी के चलते मैं अपनी जैकेट उतारकर भागूं और किसी दीवार से टकरा जाउंगा.

