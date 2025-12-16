'हार्टब्रेक से घर वापसी तक', पल भर में बदला पृथ्वी शॉ का 'भाग्य', दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा तो लिखा ये बात

Prithvi Shaw Reaction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में दो बार अनसोल्ड रहने के तुरंत बाद पृथ्वी शॉ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक हार्टब्रेक इमोटिकॉन पोस्ट किया था, लेकिन जब दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा, तो 26 वर्षीय खिलाड़ी को इंस्टा स्टोरी डिलीट करनी पड़ी. पृथ्वी शॉ का बेस प्राइज 75 लाख रुपए था. उनका नाम अनसोल्ड प्लेयर्स के एक्सेलरेटेड ऑक्शन में आया. हालांकि, दिन में एक बार फिर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा. इसके बाद शॉ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 'इट्स ओके' लिखा. इसके साथ ही शॉ ने एक हार्टब्रेक इमोजी भी लगाई.

कुछ देर बार नीलामी के अंत में तीसरी बार उनका नाम आया. आखिरकार, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीद लिया. शॉ ने छह मिनट के अंदर अपनी पिछली पोस्ट डिलीट करते हुए उसकी जगह दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के साथ सेल्फी लेते हुए एक तस्वीर पोस्ट की. पृथ्वी शॉ ने इस नई पोस्ट को दिल वाले इमोजी के साथ टाइटल दिया- "अपने परिवार में वापसी."

Photo Credit: BCCI

26 वर्षीय पृथ्वी शॉ ने अक्टूबर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से भारत के लिए 5 टेस्ट और 6 वनडे मैच खेले हैं. 25 जुलाई 2021 को उन्होंने भारत की ओर से टी20 मैच खेला, जिसके बाद उन्हें फिर किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में मौका नहीं मिल सका.

पृथ्वी शॉ ने साल 2018 से अब तक सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल खेला है. उन्होंने 79 मुकाबलों में 23.94 की औसत के साथ 1,892 रन बनाए. इस दौरान शॉ के बल्ले से 14 अर्धशतक निकले. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने आईपीएल 2021 में 31.93 की औसत के साथ 479 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक भी शामिल थे.

पृथ्वी शॉ ने भारत की तरफ से 5 टेस्ट मुकाबलों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 339 रन बनाए, जबकि 6 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 189 रन जुटाए. शॉ अपने करियर के इकलौते टी20 मैच में खाता नहीं खोल सके थे.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction Highlights: भारतीय अन्कैप्ड खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, कैमरून ग्रीन बने सबसे महंगे विदेशी, नहीं बिके ये बड़े नाम

यह भी पढ़ें: Chennai Super Kings Full Squad: CSK ने प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा के लिए खोला खजाना, नीलामी के बाद ऐसा है पूरा स्क्वाड