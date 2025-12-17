100 रुपये का एक नोट छापने में कितने पैसे लगते हैं? ये रहा सही जवाब

Cost of Printing 100 Rupee Note: हम रोजमर्रा की जिंदगी में नोटों का इस्तेमाल करते हैं. भले ही आज यूपीआई का जमाना है, लेकिन कई जगहों पर सिर्फ नकद ही काम आता है. आपने भी एटीएम से करारे नोट निकाले होंगे. ये नोट दिखने में सुंदर होते हैं और इनसे हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 100 रुपये का एक नोट छापने में कितनी लागत आती है? आइए जानते हैं...

कौन छापता है नोट?

भारत में नोटों को बनाने और जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. नोट छापने के लिए दो प्रमुख संस्थाएं हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) – RBI की सहायक संस्था

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SPMCIL) – भारत सरकार के अधीन

कहां-कहां छपते हैं नोट?

भारत में चार स्थानों पर नोट छापे जाते हैं...

नासिक (महाराष्ट्र) – SPMCIL

देवास (मध्य प्रदेश) – SPMCIL

मैसूर (कर्नाटक) – BRBNMPL

सालबोनी (पश्चिम बंगाल) – BRBNMPL

100 रुपये का नोट छापने में कितनी लागत आती है?

RBI के अनुसार, 100 रुपये का एक नोट छापने में लगभग ₹1.77 की लागत आती है.

₹200 के नोट पर खर्च – ₹2.37

₹10 के नोट पर खर्च – ₹0.96

यह खर्च नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सुरक्षा फीचर्स पर होता है.

ये भी पढ़ें- 'बधाई बेटू, जमकर खेलो', IPL नीलामी में बेटे के केकेआर में चुने जाने पर पप्पू यादव हुए गदगद, दिया दिल छू लेने वाला रिएक्शन

नोट बनाने में किन चीजों का उपयोग होता है?

भारतीय नोट मुख्य रूप से लिनन (Linen) और कपास (Cotton) के रेशों से बनाए जाते हैं. सुरक्षा के लिए इनमें वॉटरमार्क, सुरक्षा धागा, सूक्ष्म अक्षरांकन और विशेष स्याही का उपयोग किया जाता है.

100 रुपये के नोट की खासियत

नए 100 रुपये के नोट का आकार 66 mm X 142 mm है. इसके पिछले हिस्से पर ‘रानी की वाव' का चित्र है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है. नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर, रंग बदलने वाला सुरक्षा धागा और छिपी हुई संख्या ‘100' शामिल है. नोट को तिरछा करने पर सुरक्षा धागा हरे और नीले रंग में दिखाई देता है.

ये भी पढ़ें- बिना बुर्के मायके जाने पर सनकी पति ने पत्नी और दो बेटियों की कर दी हत्या, शव 9 फीट गहरे गड्ढे में दबाए