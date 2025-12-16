विज्ञापन
IPL 2026 Auction: किस टीम को है सबसे ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों की जरूरत, कहां है सबसे ज्यादा रिक्त स्थान? ऑक्शन से पहले दौड़ा लें नजर

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के मिनी-नीलामी से पहले बात करें किस टीम में सबसे ज्यादा जगह खाली है और उनके पर्स में कितने रुपए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

IPL 2026 Auction
  • आईपीएल 2026 की मिनी-नीलामी प्रक्रिया अबू धाबी के एतिहाद एरिना में 16 दिसंबर 2025 को पूरी होगी
  • कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मिनी-नीलामी में 13 खिलाड़ियों को शामिल करने का प्रयास करेगी
  • सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में कुल 10 स्थान खाली हैं जिनमें दो विदेशी खिलाड़ियों की जगह भी शामिल है
IPL 2026 Auction: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी स्थित एतिहाद एरिना में आज (16 दिसंबर 2025) खिलाड़ियों की मिनी-नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. खिलाड़ियों के भविष्य पर दाव लगाया जाए. उससे पहले बात करें किस टीम में सबसे ज्यादा जगह खाली है और उनके पर्स में कितने रुपए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR)

लिस्ट में पहला नाम कोलकाता नाईट राइडर्स का आता है. केकेआर की टीम जब मिनी-नीलामी में उतरेगी तो वह 13 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी. टीम में 6 विदेशी खिलाड़ियों का भी जगह खाली है. अब देखने वाली बात यह है कि वह आगामी नीलामी में किन खिलाड़ियों पर दाव लगाते हैं. टीम के खाते में 64.30 करोड़ रुपए हैं. 

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)

कोलकाता नाईट राइडर्स के बाद दूसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का नाम आता है. एसआरएच की टीम में कुल 10 सीट खाली हैं. जिसमें 2 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट शामिल है.

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स

तीसरे स्थान पर कुल 2 टीमों का नाम आता है. जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का नाम शमिल है. सीएसके और आरआर की टीम में क्रमशः 9-9 स्थान खाली हैं. नीलामी के दौरान वह रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करेगी.

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में 8-8 जगह खाली है. यहां दिल्ली की टीम में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 5, जबकि आरसीबी में 2 है.

लखनऊ सुपर जायंट्स

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में भी 6 स्थान रिक्त हैं. मिनी-नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी इन जगहों को भरने का प्रयास करेगी. विदेशी खिलाड़ियों की खाली संख्या 4 है. फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है.

गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस

गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम में कुल 5-5 खिलाड़ियों की जगह खाली है. यहां जीटी की टीम में विदेशी खिलाड़ियों की रिक्त संख्या 4, जबकि एमआई की टीम में 1 है.

पंजाब किंग्स

लिस्ट में आखिरी पायदान पर पंजाब किंग्स का नाम आता है. पंजाब की टीम में कुल 4 सीट खाली हैं. जिसमें विदेशी खिलाड़ियों की रिक्त संख्या 2 है.

