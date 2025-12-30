'मैं उनसे यही कहूंगा  कि', सूर्यकुमार यादव की कैसे होगी फॉर्म में वापसी? रिकी पोंटिंग ने बताया सीक्रेट

Ricky Ponting advises Suryakumar Yadav: इस साल सूर्यकुमार यादव का फॉर्म बेहद ही खराब रहा है. टी-20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव साल 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं जमा पाए हैं जिसके बाद उनके टीम में बने रहने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यही नहीं कई फैन्स और पूर्व दिग्गजों को चिंता सता रही है कि यदि सूर्या फॉर्म में नहीं आ पाए तो भारतीय टीम का टी-20 वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने सूर्यकुमार यादव को फॉर्म को लेकर बयान दिया है और बताया है कि टी-20 का यह दिग्गज बल्लेबाज फिर से फॉर्म में वापसी कैसे कर सकता है.

रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए कहा "यह मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, खासकर उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए. वह लंबे समय से T20 क्रिकेट में भारत के लिए एक सॉलिड और लगातार योगदान देने वाले खिलाड़ी रहे हैं, और हाल ही में वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं".

पोंटिंग ने आगे कहा, "वह एक दिलचस्प खिलाड़ी हैं क्योंकि जब मैंने उन्हें अपना बेस्ट खेलते देखा है, तो आप जानते हैं कि उन्हें शुरू करने के लिए छह, आठ या 10 गेंदें लगती हैं और फिर वह अपने सभी शॉट खेलते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, और कुछ हद तक ट्रैविस हेड की तरह, उनकी बैटिंग देखकर लगता है कि उन्हें आउट होने का डर नहीं है".

पोंटिंग ने अपनी बात आगे कहा, " मैं उनसे यही कहूंगा कि रन बनाने के बारे में सोचो, आउट होने के बारे में मत सोचो, खुद पर भरोसा करो. आपने मुझे साबित कर दिया है कि आप T20 फॉर्मेट में दुनिया के किसी भी खिलाड़ी जितने अच्छे हैं और जाओ और यह बात सबको एक बार फिर साबित करो."

बता दें कि सूर्या अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलने वाले हैं. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्या के लिए यह सीरीज काफी अहम होने वाला है. देखना होगा कि सूर्या इस टी-20 सीरीज में बल्ले से कैसा परफॉर्मेंस करते हैं.