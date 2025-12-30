'सूर्यकुमार यादव मुझे काफी मैसेज किया करते थे', बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी का चौंकाने वाला खुलासा

विज्ञापन
Bollywood actress Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी, जो रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला में भी नज़र आ चुकी हैं, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है.

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. खुशी मुखर्जी ने खुलासा किया है कि सूर्यकुमार यादव उन्हें काफी मैसेज किया करते थे. हाल ही में एक इवेंट में, खुशी ने बताया कि सूर्यकुमार पहले उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अब वे बात नहीं करते. जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि "क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं, तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं हैं."किद्दान एंटरटेनमेंट की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती, मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं. सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे. अब हम ज़्यादा बात नहीं करते, और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती. मुझे अपने बारे में कोई भी लिंक-अप पसंद नहीं है." सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

दूसरी ओर  सूर्यकुमार ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया है, इस बीच, सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर वैकुंठ एकादशी के मौके पर पूजा-अर्चना की. 

 

