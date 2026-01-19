हमारे पास सिर्फ 6 सीटें कम, मुंबई मेयर चुनाव पर उद्धव की टीम बोली- बस देखते रहिए

मुंबई बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसके बाद ये साफ है कि मेयर तो महायुति का ही बनेगा. लेकिन उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि मेयर की रेस अभी खत्म नहीं हुई है. राउत का कहना है कि हमारी संख्या मेयर बनाने के लिए सिर्फ 6 कम है. संजय राउत का कहना है कि सहयोगियों की मदद से उनका पार्षदों का आंकड़ा 108 तक पहुंच गया है, जो बहुमत के आंकड़े से सर्फ 6 कम है. मतलब टक्कर कांटे की है.

मेयर की रेस खत्म नहीं हुई

संजय राउत का कहना है कि मुकाबला टक्कर का है. मेयर की रेस खत्म नहीं हुई है. टक्कर 108 बनाम 118 की टक्कर है. राउत ने एनडीटीवी से कहा.' यूबीटी, एमएनएस, कांग्रेस और हमारे सहयोगियों को मिलाकर हमारे पास फिलहाल 108 सीटें हैं. हमारा लक्ष्य 114 है. हम सिर्फ छह सीटें पीछे हैं. बस देखते रहिए, मुंबई की राजनीति में कुछ भी हो सकता है."

संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी तीखा हमला बोला, जो पहले उनकी पार्टी के सहयोगी थे. बता दें कि राउत ने ये हमला शिंदे सेना पार्षदों को बांद्रा और कल्याण-डोम्बिवली के आलीशान होटलों में ठहराए जाने की खबरों के बाद बोला है.

एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का तंज

राउत ने तंज कसते हुए कहा, "हमारे पार्षद कहीं छिपे नहीं हैं; वे अपने घरों में हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं. शिंदे डर में जी रहे हैं उन्होंने अपने लोगों को तीन अलग-अलग होटलों में रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि वे पाला बदलने को तैयार हैं. उन्होंने ईडी के डर से हमें छोड़ा था; अब उन्हें अपने ही लोगों से डर लग रहा है"

उन्होंने संकेत दिया कि शिंदे गुट अपने नव निर्वाचित पार्षदों को ठाकरे खेमे में वापस जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है. संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोगों को होटल में बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग को बंद नहीं कर सकते कई लोग मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं देखना चाहते.”

शिंदे गुट ने आरोपों को किया खारिज

वहीं शिंदे गुट ने राउत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना के 29 निर्वाचित पार्षदों को पाला बदलने से रोकने के लिए मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में ठहराया गया है. पार्टी सूत्रों ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह नवनिर्वाचित पार्षदों के लिए एक वर्कशॉप है. शिंदे उनसे मिलकर उनको अपना विजन बता रहे हैं.

बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 227 वार्डों में से 89 वार्ड जीते. उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 वार्ड जीते हैं. महायुति गठबंधन ने 118 वार्ड जीतकर बहुमत का 114 के आंकड़े को पार कर लिया है.

मुंबई BMC चुनाव में किसने कितनी सीटें जीतीं

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) 65 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर है. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने 6 सीटें जीतीं. वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की. एआईएमआईएम ने 8, समाजवादी पार्टी ने 2, अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 3 और शरद पवार गुट ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है. बता दें कि अजित पवार की पार्टी महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसने नगर निगम चुनाव अलग से लड़ा था.

