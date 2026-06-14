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रिचा घोष का तूफानी अंदाज, फिदा हुआ सोशल मीडिया

रिचा घोष मैदान पर उतरीं, तो देखते ही देखते उन्होंने पाकिस्तानी बॉलरों की रेल बना दी

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रिचा घोष का तूफानी अंदाज, फिदा हुआ सोशल मीडिया
रिचा घोष ने अपने शॉटों से पाकिस्तान को हिला कर रख दिया
source: social Media

इंग्लैंड में खेले जा रहे टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवरों में टीम इंडिया की तूफानी बल्लेबाज रिचा घोष (34 रन, 17 गेंद, 5 चौके, 1 छक्का) ने पड़ोसी देश के बॉलरों की जमकर ठुकाई की. और देखते ही देखते उम्मीद से कम स्कोर पर सिमटती दिखाई पड़ रही भारतीय टीम ने कोटे के 20 ओवरों में 6 विकेट पर 170 का स्कोर खड़ा किया, तो सोशल मीडिया घोष के तेवरों पर फिदा हो गया. और उनकी तारीफ में देखते ही देखते कमेंटों की बाढ़ आ गई.

पहली ही गेंद पर इरादे साफ

रिचा घोषत भारती फुल्माली के आउट होने के बाद 15वें ओवर में मैदान पर उतरी थीं. और खेली पहली ही गेंद पर प्वाइंट से कट करके घोष ने बाउंड्री हासिल करके पाकिस्तानियों को मैसेज भेज दिया कि उनकी धुलाई अब यहां से और अच्छी तरह होने जा रही है. और फिर उन्होंने पाक बॉलरों का ऐसा बैंड बजाया कि भारत का स्कोर आखिरी में एकदम से ऊपर किसी रॉकेट सा चढ़ गया. और उनकी इस पारी से फैंस का दिल बाग-बाग हो गया. 

इसमें दो राय नहीं कि रिचा घोष की  पारी ने भारत की बैटिंग खत्म होते-होते अंतर पैदा कर दिया 

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Richa Manabendra Ghosh, India, Pakistan Women, India Women, Cricket
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