क्या रवींद्र जडेजा को कप्तान बनाएगी राजस्थान रॉयल्स? अनिल कुंबले ने कही बड़ी बात

आईपीएल 2026 के रिटेंशन को लेकर जिस खबर ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी, वह थी संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में आना और रवींद्र जडेजा और सैम करन का राजस्थान रॉयल्स में जाना. राजस्थान ने चेन्नई से अपने कप्तान का ही ट्रेड किया. दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान से की थी, वो चेन्नई के साथ लंबा समय बिताने के बाद वापस, राजस्थान में आए. जब से राजस्थान रॉयल्स ने रवींद्र जडेजा का ट्रेड किया है, तभी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ऑल-राउंडर अगले सीजन में फ्रेंचाइजी का कप्तान बनेगा? इन सबके बीच पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने इस ट्रेड को लेकर बड़ा बयान दिया है. कुंबले ने इस बात कर हैरानी जताई है कि चेन्नई ने जडेजा को जाने दिया और दिग्गज स्पिनर यह भी जानना चाह रहे थे कि क्या यह ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के लिए तैयार हो सकता है.
कुंबले ने जियो हॉटस्टार पर आईपीएल रिटेंशन शो में कहा,"रवींद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में वापस आना एक बड़ा कदम है. आमतौर पर, सीएसके अपने खिलाड़ियों को जाने नहीं देती, खासकर जडेजा जैसे स्तर के खिलाड़ी को, जिनका उनके साथ लंबा रिश्ता रहा हो. मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने उन्हें जाने दिया. इस बीच, संजू सैमसन का सीएसके में आना निश्चित रूप से उनके लिए एक बेहतरीन कदम है."
उन्होंने आगे कहा,"दिलचस्प बात यह है कि जडेजा की सैलरी भी 18 करोड़ से घटकर 14 करोड़ हो गई है. बड़ा सवाल कप्तानी को लेकर है – क्या राजस्थान जडेजा को कप्तानी दे सकता है? उन्हें एक नया कप्तान ढूंढना होगा. उनके पास कई विकल्प हैं – रियान पराग ने पिछले सीज़न में कुछ मैचों में उनकी कप्तानी की थी, यशस्वी जायसवाल हमेशा से कप्तानी के सपने संजोए हुए हैं, युवा ध्रुव जुरेल का स्वभाव सही है, और सैम कुरेन जैसे विदेशी खिलाड़ी भी उनके लिए एक विकल्प हैं. इसलिए रवींद्र जडेजा उनकी कप्तानी की भूमिका के लिए एक और दिलचस्प विकल्प बन जाते हैं."
सीएसके के लिए 12 सीज़न खेलने वाले जडेजा 250 से ज़्यादा मैच खेलकर लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की और 2011 तक वहीं रहे. उसके बाद उन्हें कोच्चि टस्कर्स ने खरीद लिया. उस फ्रैंचाइज़ी के बंद होने के बाद, जडेजा को 2012 में सीएसके ने खरीद लिया और हाल ही में हुए ट्रेड तक वे उनके साथ रहे.
इस बीच, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे सैमसन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने पहले आईपीएल अनुबंध के बाद से 177 मैच खेले हैं. सीएसके उनके करियर की चौथी फ्रेंचाइज़ी होगी. 2013 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से, केरल के इस विकेटकीपर ने दो सीज़न—2016 और 2017—को छोड़कर सभी सीज़न में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया है, जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था.
