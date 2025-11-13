IND vs SA, Test Series 2025: रवींद्र जडेजा लगाएंगे रिकॉर्ड का चौका, बदलेगा भारतीय क्रिकेट का इतिहास

Ravindra Jadeja, India vs South Africa Test Series 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कोलकाता स्थित ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान सभी की निगाहें अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के ऊपर टिकी रहेंगी. ईडन गार्डन या सीरीज के अन्य मुकाबलों में वह अपने पुराने लय में नजर आए तो कई खास उपलब्धियां अपने नाम कर लेंगे, जो कुछ इस प्रकार है-

4,000 रन पूरा करने से 10 रन दूर जडेजा

रवींद्र जडेजा ने भारतीय टीम के लिए 2012 से खबर लिखे जाने तक 87 टेस्ट मैच खेलते हुए 129 पारियों में 38.73 की औसत से 3990 रन बनाए हैं. आगामी मुकाबले में उनके बल्ले से 10 रन और निकलते हैं तो वह देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में 4000 या 4000 से अधिक रन बनाने वाले 18वें बल्लेबाज बन जाएंगे.

350 विकेट चटकाने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बनेंगे जडेजा

यही नहीं आगामी सीरीज में अगर रवींद्र जडेजा 12 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह भारतीय टीम की तरफ से 350 या 350 से अधिक विकेट चटकाने वाले 5वें खिलाड़ी बन जाएंगे.

फिलहाल खबर लिखे जाने तक जडेजा ने देश के लिए 87 टेस्ट मैच खेलते हुए 163 पारियों में 25.21 की औसत से 338 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 3 बार 10, 15 बार 5 और 15 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है.

भारतीय जमीन पर 250 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बनेंगे जडेजा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज में जडेजा 4 विकेट चटकाने में और कामयाब हो जाते हैं तो वह भारतीय जमीन पर 250 विकेट चटकाने वाले चौथे गेंदबाज बन जाएंगे.

फिलहाल देश में खेलते हुए उन्होंने 51 मैचों में 20.91 की औसत से 246 सफलता प्राप्त की है. जडेजा से आगे खास मामले में केवल रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह हैं.

4,000+ रन और 300+ विकेट लेने वाले खास खिलाड़ियों के क्लब में शामिल होंगे जडेजा

यही नहीं जडेजा अगले मुकाबले में 10 रन और 12 विकेट चटकाते ही टेस्ट क्रिकेट में 4,000+ रन और 300+ विकेट लेने दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल विटोरी अपने नाम कर चुके हैं. पूर्व कप्तान कपिल देव ने देश के लिए टेस्ट में 5,248 रन और 434 विकेट लिए हैं.

