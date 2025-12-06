IND vs SA: भारत के जीत की पांच बड़ी वजह, एक तरफ कुलदीप-कृष्णा तो दूसरी तरफ यशस्वी-रोहित-विराट

IND vs SA 3rd ODI Team India Win 5 Reason: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए आखिरी मैच जीतने के साथ ही वनडे सीरीज अपने नाम किया. गेंदबाज़ी और बल्लेबाजी दोनों यूनिट में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन टीम के महत्वपूर्ण जीत का कारण बना. 271 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, भारत ने 10.1 ओवर और नौ विकेट बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया.रोहित शर्मा ने 73 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 75 रन बनाए, जबकि कोहली ने एक चौका लगाकर फॉर्मैलिटी पूरी की और 45 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए.

जायसवाल ने 121 गेंदों पर 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 116 रन बनाए. इससे पहले, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने चार-चार विकेट लिए, जिससे भारत ने साउथ अफ्रीका को 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट कर दिया.

🚨 THE MOMENTS VIRAT KOHLI FINISH THE MATCH IN STYLE 🔥



- Team India won the ODI series by 2-1..!!!! 🇮🇳



pic.twitter.com/qdrtPVzZnT — Tanuj (@ImTanujSingh) December 6, 2025

कुलदीप यादव का फिर चला जादू, बने नए भारतीय रिकॉर्डधारी

भारत के चाइनामैन गेंदबाज़ कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाज़ों को परेशान किया और 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीका की पारी को 270 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. इस शानदार स्पेल के साथ कुलदीप वनडे में सबसे ज़्यादा “4 विकेट हॉल” लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए.

कुलदीप यादव – 11 बार

अजीत अगरकर – 12 बार

मोहम्मद शमी – 16 बार

प्रसिद्ध कृष्णा की जबरदस्त वापसी, डी कॉक समेत तीन बड़े शिकार

विशाखापत्तनम में तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में शानदार रफ्तार और सटीकता दिखाई. क्विंटन डी कॉक ने शुरुआत में उन पर आक्रामक प्रहार किए थे, लेकिन प्रसिद्ध ने योजना बदलते हुए फुल-लेंथ गेंद डाली, जो सीधे स्टंप की ओर जा रही थी. डी कॉक बड़े शॉट की कोशिश में आउट हो गए. प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में कुल चार विकेट चटकाए जिसमे क्विंटन डी कॉक, मैथ्यू ब्रीट्जके-एडेन मार्करम और ओटनील बार्टमैन का विकेट भी शामिल रहे.

रोहित शर्मा ने दी भारत को ठोस शुरूआत, 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे

रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए जब आये तो शुरूआत में उनकी बल्लेबाजी धीमी नजर आई लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बल्ले का गियर बदला और शानदार शॉर्ट्स लगते हुए जायसवाल के साथ टीम को ठोस शुरूआत दी. रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में इतिहास रच दिया और सिर्फ 27 रन बनाते ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर लिए. वो इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली के बाद चौथे और दुनिया के 14वें बल्लेबाज़ बने.

रोहित ने मैच में 73 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उन्होंने पहले 54 गेंदों में अपने वनडे करियर का 61वां अर्धशतक भी पूरा किया.

रोहित–यशस्वी ने की 155 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी

यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर 155 रनों की बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत शुरुआत दी. यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में भारत की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है. इससे बड़ी साझेदारी केवल साल 2001 में सचिन तेंदुलकर–सौरव गांगुली ने (193 रन, जोहान्सबर्ग) की थी. यशस्वी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा और उसके लिए उन्होंने 111 गेंदों का सामना किया.

विराट कोहली ने दिखाया रन मशीन अंदाज

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में दो शतक लगा चुके विराट कोहली ने तीसरे वनडे में भी टीम इंडिया को 9 विकेट से बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. विराट कोहली ने अपने रन मशीन अंदाज में मात्र 40 गेंद में अपने वनडे करियर का 76वां अर्धशतक लगाया और कुल 45 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली, इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के लगाए

भारत की जीत में इन खिलाड़ियों का रहा खास योगदान

कुलदीप की फिरकी, प्रसिद्ध की तेजी, रोहित की क्लासिक बल्लेबाज़ी और यशस्वी की शतकीय पारी, इन सभी प्रदर्शनों ने भारत को इस मुकाबले में मजबूती से आगे बढ़ाया और अंत में शानदार जीत दिलाई और भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की.