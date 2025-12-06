NZ vs WI: जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Justin Greaves record : वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है. जस्टिन ग्रीव्स ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक ठोका और साथ ही एक खास रिकॉर्ड बना दिया है. जस्टिन ग्रीव्स, वेस्टइंडीज के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर जस्टिन ग्रीव्स ने कार्ल हूपर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कार्ल हूपर ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज के लिए नाबाद 178 रन की पारी खेली थी. कार्ल हूपर ने साल 1993 में पाकिस्तान के खिलाफ 178 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया था. वैसे, नंबर 6 पर टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है. स्टोक्स ने 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में 258 रन की पारी खेली थी.

What an exceptional innings by the Barbadian all-rounder Justin Greaves.

When he came out to bat, West Indies were in serious trouble at 72/4. Scoring a century from that position is truly commendable. #NZvWI pic.twitter.com/yeILDWtHii — Wickets Hitting (@offpacedelivery) December 6, 2025

इसके साथ-साथ जस्टिन ग्रीव्स 21वीं सदी में न्यूजीलैंड की धरती पर वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. वहीं, ग्रीव्स चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं.

टेस्ट मैच की चौथी पारी में वेस्टइंडीज के लिए डबल सेंचुरी

223 - जॉर्ज हेडली Vs ENG, 1930

214* - गॉर्डन ग्रीनिज Vs ENG, 1984

210* - काइल मेयर्स Vs BAN, 2021

201* - जस्टिन ग्रीव्सVs NZ, 2025*

बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जस्टिन ग्रीव्स ने 202 रन की पारी खेलकर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. ग्रीव्स टेस्ट इतिहास में नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए चौथी पारी में डबल सेंचुरी

202* - जस्टिन ग्रीव्स v NZ (हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च)

155 - बेन स्टोक्स (v AUS at Lord's)

149* - एडम गिलक्रिस्ट (v PAK at Hobart)

टेस्ट में चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

जॉर्ज हेडली Vs ENG (1930)

बिल एड्रिच Vs SA (1939)

सुनील गावस्कर Vs ENG (1979)

गॉर्डन ग्रीनिज Vs ENG (1984)

नाथन एस्टल Vs ENG (2002)

काइल मेयर्स Vs BAN (2021)

जस्टिन ग्रीव्सVs NZ (2025)*

वेस्टइंडीज टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूकी

वेस्टइंडीज टीम को पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने 531 रन का टारगेट दिया है. वेस्टइंडीज की टीम को आखिरी सेशन में 100 से भी कम रन बनानेॉ थए लेकिन टीम पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक 163.3 ओवर में 457 रन 6 विकेट पर बना सकी. जस्टिन ग्रीव्स ने नाबाद 202 रन की पारी खेली, अपनी पारी में ग्रीव्स ने 388 गेंद का सामना किया. पारी में ग्रीव्स के बल्ले से 19 चौके निकले, इसके अलावा केमार रोच ने 223 गेंद पर 58 रन की नाबाद पारी खेली, रोच ने 8 चौके लगाए. ग्रीव्स और रोच के बीच सातवें विकेट के लिए 198 रन की साझेदारी की.

बता दें कि शाई होप ने दूसरी पारी में 140 रन बनाए थे. अबतक टेस्ट में केवल 418 रनों का टारेगट ही चेज हो पाया है. लेकिन वेस्टइंडीज ने चौथी पारी में 457 रन का स्कोर खड़ा करके एक नया इतिहास टेस्ट क्रिकेट में बना दिया है. वेस्टइंडीज चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले दूसरी टीम है.

टेस्ट में चौथी पारी का सबसे ज़्यादा स्कोर

654/5 - इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v साउथ अफ्रीका डरबन में, 1939

457/6 - वेस्टइंडीज v न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में, 2025*

451/10 - जीलैंड v इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 क्राइस्टचर्च में, 2002

450/7 - साउथ अफ्रीका v भारत जो'बर्ग में, 2013

450/10 - पाकिस्तान v ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, 2016

टेस्ट क्रिकेट में चेज हुए सबसे बड़े टॉप-4 टारगेट

418 रन, वेस्टइंडीज vs ऑस्ट्रेलिया (2003)

इस समय टेस्ट क्रिकेट में चेज हुए सबसे बड़ा टारगेट 418 रन है , वेस्टइंडीज ने ही साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 418 रन का टारगेट चेज किया था. वेस्टइंडीज ने यह टेस्ट मैच तीन विकेट से जीत लिया था.

414 रन, साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया (2008)

साल 2008 में साउथ अफ्रीका ने वाका ग्राउंड पर 414 रन के टारगेट को हासिल किया था. साउथ अफ्रीका यह मैच 6 विकेट से जीतने में सफल रही थी.

404 रन, ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (1948)

हेडिंग्ले, में साल 1948 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 404 रन के टारगेट को हासिल किया था. ऑस्ट्रेलिया यह टेस्ट मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रही थी.

403 रन, भारत vs वेस्टइंडीज (1976)

साल 1976 में भारत ने क्वींस पार्क ओवल के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 403 रन के टारगेट को हासिल किया था. भारतीय टीम यह मैच 6 विकेट से जीतने में सफल रही थी.