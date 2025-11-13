रवींद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के सामने रखी बड़ी मांग, नहीं मिली जिम्मेदारी, तो नहीं पहनेंगे पिंक जर्सी?

- आईपीएल 2026 के लिए CSK और RR के बीच रवींद्र जडेजा, सैम करन और संजू सैमसन के ट्रेड की चर्चा चल रही है
- संभावित समझौते के तहत जडेजा और करन RR की ओर खेल सकते हैं जबकि संजू सैमसन CSK में शामिल हो सकते हैं
- रवींद्र जडेजा ने RR को कप्तानी की शर्त पर टीम में शामिल होने की इच्छा जताई है, जो फ्रेंचाइजी विचाराधीन है
आईपीएल 2026 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहे एक ट्रेड डील को लेकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि दोनों टीमें रवींद्र जडेजा, सैम करन और संजू सैमसन के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहीं हैं. अगर दोनों टीमों के बीच सबकुछ ठीक रहा तो आगामी सीजन में जडेजा और करन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जबकि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं.
कप्तानी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं रवींद्र जडेजा
तीनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चल रहे उठापटक के बीच रवींद्र जडेजा के एक बयान ने सबको चौंका दिया है. सूत्रों के मुताबिक जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को साफतौर पर कहा है कि वे तभी टीम में शामिल होंगे जब उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी जाएगी.
राजस्थान रॉयल्स की तरफ से फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है. बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी उनके इस शर्त पर विचार कर रही है. इससे पहले खबरें सामने आ रहीं थी कि संजू के जाने के बाद फ्रेंचाइजी यशस्वी जायसवाल या रियान पराग को टीम का कप्तान नियुक्त कर सकता है.
बतौर कप्तान रवींद्र जडेजा का करियर
रवींद्र जडेजा पहले भी आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि, उनकी देखरेख में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. आईपीएल 2022 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की 5 मैचों में अगुवाई की थी. इस दौरान टीम को 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि महज 1 मैच में जीत मिली थी. उनकी देखरेख में टीम का जीत का प्रतिशत 20% रहा था.
