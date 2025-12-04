IND vs SA: रविचंद्रन अश्विन की मांग, श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि इस बल्लेबाज को नंबर-4 पर मौका दे गंभीर एंड कंपनी

Ravichandran Ashwin Reaction on Ruturaj Gaikwad Century: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया. गायकवाड़ का यह पहला वनडे शतक था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 83 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौकों की मदद से 105 रन की पारी खेली. इस शतकीय पारी के बाद गायकवाड़ की पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने प्रशंसा की है. अश्विन ने मांग की है कि गिल और अय्यर की वापसी के बाद भी गायकवाड़ को मौका दिया जाना चाहिए. हालांकि, गायकवाड़ का शतक बेकार गया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका यह मुकाबला अपने नाम करने में सफल रही.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए दूसरे वनडे मैच को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर आर अश्विन ने कहा,"भारतीय टीम मैनेजमेंट को शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के टीम में वापस आने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार मौका देना चाहिए. उन्हें मौका देने का तरीका ढूंढने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है."

उन्होंने कहा कि ऋतुराज एक ओपनिंग बल्लेबाज है. कुछ लोग कहते हैं कि उसे नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए. आईपीएल में, आपके बेस्ट बल्लेबाज टॉप तीन में होने चाहिए. लेकिन वनडे में ऋतुराज के लिए नंबर 4 पर संभावनाएं हैं. वह तेज गेंदबाजों को अच्छी तरह खेलता है. घूमती गेंद उसकी थोड़ी कमजोरी है, और अगर वह नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है तो उसे उसका उतना सामना नहीं करना पड़ेगा. वह स्पिन का भी बेहतरीन बल्लेबाज है और विकेटों के बीच तेजी से दौड़ता है. उसके पास हर तरह के शॉट्स हैं. नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए उसे और कुछ साबित नहीं करना है.

अश्विन ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उन्होंने श्रेयस अय्यर की कमी को पूरा किया है. वह लंबे समय तक खेलने के हकदार हैं. पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा कि ऋतुराज 2023 वर्ल्ड कप के बाद चौथे नंबर पर शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.

अपने डेब्यू के बाद से तीन साल में उन्होंने सिर्फ आठ ODI खेले हैं. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने आखिरी मैच के दो साल बाद, 2023 में साउथ अफ्रीका में, वनडे टीम में वापसी की. जब सीनियर खिलाड़ी वापस आएंगे तो भारत ऋतुराज की भूमिका को कैसे संभालेगा. भारत के लिए 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में एक अहम कहानी होगी.

श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की अनुपस्थिति में 2 साल बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले गायकवाड़ ने शतक से निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर की राह मुश्किल की है. शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए सीरीज के पहले मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. इस चोट के चलते ही गिल वनडे सीरीज से बाहर रहे. जबकि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे. उनकी पसलियों में चोट लगी थी, जिसके चलते वो लंबे समय के लिए एक्शन से दूर हैं.

