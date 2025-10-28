विज्ञापन
Women World Cup 2025: सेमीफाइनल खेलेंगी सोफी एक्लेस्टोन? ईसीबी ने जारी किया बयान

ICC Women's World Cup 2025: इंग्लैंड की टीम को उम्मीद है कि सोफी एक्लेस्टोन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शिरकत करेंगी.

Sophie Ecclestone
  • इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुई थीं
  • एमआरआई स्कैन में सोफी के कॉलर बोन के पास के जोड़ में मामूली चोट पाई गई है
  • सोफी एक्लेस्टोन की फिटनेस बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले जांची जाएगी
ICC Women's World Cup 2025: इंग्लैंड क्रिकेट टीम को उम्मीद है कि सोफी एक्लेस्टोन बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी. बाएं हाथ की स्पिनर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुई थीं. एमआरआई स्कैन से पता चला है कि सोफी एक्लेस्टोन को कॉलर बोन के पास के जोड़ में मामूली चोट लगी है. बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले एक्लेस्टोन की फिटनेस की जांच की जाएगी.

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस अहम मुकाबले से पहले एक्लेस्टोन के फिट होने की उम्मीद जताते हुए कहा, 'सोफी एक्लेस्टोन के बाएं कंधे के एमआरआई स्कैन के नतीजों से पता चला है कि उनके कॉलर बोन के पास के जोड़ में मामूली चोट है. बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले उनकी स्थिति जांची जाएगी.'

सोफी एक्लेस्टोन इस विश्व कप 6 मुकाबलों में 15.33 की औसत के साथ 12 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. वह इस विश्व कप सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची में हैं. उनकी साथी लिंसी स्मिथ 7 मुकाबलों में इतने ही विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. इंग्लैंड ने इस विश्व कप 7 मुकाबले खेले, जिसमें 5 जीत हासिल कीं. 11 अंकों के साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही.

इंग्लैंड की टीम: नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लॉट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोंस, हीथर नाइट, एम्मा लैंब, लिंसी स्मिथ और डेनिएल व्याट-हॉज.

साउथ अफ्रीका की टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबांगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मारिजैन कप्प, ताजमिन ब्रित्स, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, ऐनी बॉश, मसबत क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शांगसे.

England Women, Sophie Ecclestone, Cricket
