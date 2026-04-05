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Video: अद्भुत, अद्वितीय...आखिरी 2 ओवर में आर्चर- देशपांडे ने ऐसे पलटी बाजी, रवि शास्त्री की भी रुक गई थी सांसें

IPL 2026, GT vs RR: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और लगातार दूसरा मैच जीतने में सफल हो गई है.

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Video: अद्भुत, अद्वितीय...आखिरी 2 ओवर में आर्चर- देशपांडे ने ऐसे पलटी बाजी, रवि शास्त्री की भी रुक गई थी सांसें
IPL 2026 : RR Won Thiller In Last 2 Overs | GT Lost | Tushar |Archer | Rashid | Suryavanshi |Bishnoi
  • राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को छह रन से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की
  • राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 210 रन बनाए .
  • गुजरात की टीम ने साइ सुदर्शन की 73 रन की पारी के बावजूद आठ विकेट पर 204 रन ही बनाए
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Rajasthan Roayls Won Thiller In Last 2 Overs:  तुषार देशपांडे के सटीक आखिरी ओवर की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के बेहद रोमांचक मुकाबले में शनिवार को गुजरात टाइटंस को छह रन से हरा दिया.  रॉयल्स की यह लगातार दूसरी जीत और गुजरात की लगातार दूसरी हार थी.  टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स ने ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल के अर्धशतकों के दम पर छह विकेट पर 210 रन बनाये थे लेकिन साइ सुदर्शन की 73 रन की पारी के बावजूद गुजरात की टीम आठ विकेट पर 204 रन ही बना सकी.  एक समय सात विकेट 161 रन पर गिर गए थे लेकिन कैगिसो रबाडा (नाबाद 23) और कार्यवाहक कप्तान राशिद खान (24) टीम को जीत के करीब ले गए और आखिरी ओवर में 10 रन की ही जरूरत थी.

रियान पराग ने चौंकाया
ऐसे में रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने नांद्रे बर्गर की बजाय देशपांडे को गेंद सौंपकर सभी को चौंका दिया. गेंदबाज ने हालांकि अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए पहली वाइड गेंद के अलावा सभी सटीक गेंदें डाली. इस ओवर में चार रन ही बन सके और छक्का लगाने के प्रयास में राशिद सीमारेखा के पास जोफ्रा आर्चर को कैच दे बैठे.

आखिरी दो ओवर में पलटी बाजी, ऐसा था पूरा रोमांच
आखिरी दो ओवर में गुजरात को जीत के लिए 15 रन बनाने थे लेकिन 19वें ओवर में आर्चर ने सिर्फ चार रन और आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 4 रन देकर मैच को पलट दिया. राजस्थान की टीम केवल 6 रन से मैच जीतने में सफल रही, मैच में पहले राजस्थान ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में  210 रन बनाए जिसके बाद गुजरात की टीम 8 विकेट पर 204 रन ही बना सकी. 

रवि शास्त्री भी हैरान- IPL ज़िंदाबाद
राजस्थान की जीत के बाद रवि शास्त्री ने राजस्थान के कप्तान रियान पराग को लेकर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है. शास्त्री ने अपने पोस्ट में लिखा, "आईपीएल के इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक। इसे तो Archive करके रख लेना चाहिए.  रियान पराग तुममें सचमुच 'स्टील के जिगरा' है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है, खासकर एक लीडरशिप रोल में. ज़बरदस्त संयम. बहुत बढ़िया खेले. IPL ज़िंदाबाद"
 

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