अर्शदीप सिंह ने फिर किया गुरबाज़ का शिकार, लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले लौटे पवेलियन

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार आगाज किया है. विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज का खराब फॉर्म दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी जारी रहा. पहले मुकाबले में शून्य पर आउट होने वाले गुरबाज़ दूसरे मैच में भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने उन्हें पारी के शुरुआती ओवर में अपना शिकार बनाया.
First breakthrough for #TeamIndia 🙌— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
Arshdeep Singh strikes as Ravi Bishnoi takes the catch 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#AFGvIND | @arshdeepsinghh pic.twitter.com/wzEHqd8Ioq
अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे गुरबाज़ ने फ्लैट बैट से सीधे खेलने की कोशिश की. हालांकि गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछल गई. मिड-ऑन पर तैनात रवि बिश्नोई ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपककर गुरबाज़ की पारी का अंत कर दिया.
विकेट मिलने के बाद अर्शदीप ने हाथ उठाकर जश्न मनाया. यह लगातार दूसरा टी20 मैच है जब गुरबाज़ शून्य के स्कोर पर आउट हुए हैं. ऐसे में अफगानिस्तान को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा.
गुरबाज़ के खिलाफ अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. दोनों खिलाड़ियों के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक हुए मुकाबलों में गुरबाज़ ने अर्शदीप की 35 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं, लेकिन इस दौरान वह एक बार आउट भी हुए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 114.28 का रहा है, जबकि 21 गेंदों पर वह कोई रन नहीं बना सके हैं.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमराह, रवि बिश्नोई
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी
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