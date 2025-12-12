पूरन, मैक्सवेल, बटलर नहीं, अब दुनिया क्विंटन डी कॉक को रखेगी याद, भारत के खिलाफ बनाया हैरतअंगेज रिकॉर्ड

Quinton de Kock, India vs South Africa: भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) जबरदस्त लय में नजर आए. इनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 46 गेंदों का सामना किया. इस बीच 195.65 की स्ट्राइक रेट से 90 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 5 चौके और 7 बेहतरीन छक्के देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

क्विंटन डी कॉक ने रचा इतिहास

मैच के दौरान क्विंटन डी कॉक ने एक विशेष उपलब्धि भी हासिल की. वह पूरी दुनिया में भारतीय टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीक के बीच खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से पहले यह विशेष उपलब्धि संयुक्त रूप से डी कॉक और निकोलस पूरन के नाम दर्ज थी. जिन्होंने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 4-4 बार 50+ की पारी खेली.

मगर पिछले मुकाबले में 90 रन बनाते हुए डी कॉक ने निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक क्विंटन डी कॉक भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले खिलाड़ी हैं. डी कॉक ने भारत के खिलाफ 9 पारियों में 5 बार 50+ की पारी खेली है.

भारत के खिलाफ T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले खिलाड़ी

5 - क्विंटन डी कॉक - 9 पारी

4 - निकोलस पूरन - 7 पारी

3 - ग्लेन मैक्सवेल - 10 पारी

3 - जोस बटलर - 14 पारी

यह भी पढ़ें- तिलक वर्मा का धमाका, सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ बदल दिया भारतीय क्रिकेट का इतिहास, बने पहले बल्लेबाज