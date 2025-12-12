तिलक वर्मा का धमाका, सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ बदल दिया भारतीय क्रिकेट का इतिहास, बने पहले बल्लेबाज

Tilak Varma Created History: तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय टीम की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. तिलक से पहले यह बड़ी उपलब्धि मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के नाम दर्ज थी. जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 पारियों में 25 छक्के लगाए हैं. मगर पिछले मुकाबले में तिलक ने 5 छक्के उड़ाते हुए यह विशेष उपलब्धि अपने नाम कर ली है. खबर लिखे जाने तक तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 26 छक्के लगाए हैं.

टॉप- 4 में संजू सैमसन और रोहित शर्मा का भी नाम शामिल

खबर लिखे जाने तक तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रमशः पहले और दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर संजू सैमसन और रोहित शर्मा का नाम आता है. सैमसन ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ महज 4 पारियों में 19 छक्के उड़ाए हैं, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान के बल्ले से 17 पारियों में 16 छक्के निकले हैं. रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

T20I क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

26 - तिलक वर्मा - 8 पारी

25 - सूर्यकुमार यादव - 12 पारी

19 - संजू सैमसन - 4 पारी

16 - रोहित शर्मा - 17 पारी

दूसरे टी20 मुकाबले में खूब चला तिलक का बल्ला

भारतीय टीम को जरूर दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मगर लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक वर्मा का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 34 गेंदों का सामना किया. इस बीच 182.35 की स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 5 छक्के और 2 चौके देखने को मिले.

